Rečne jedinice Vojske Srbije i rumunske vojne i policijske snage koje zadatke izvršavaju u zahvatu reke realizovale su ove nedelje vežbu "Plavi Dunav 2026" na delu Dunava kod Vidina i u luci Kalafat u Rumuniji, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane.

Vežba je izvedena je s ciljem razmene iskustava u primeni taktika, tehnika i procedura u operacijama na unutrašnjim plovnim putevima, unapređenja obučenosti i sposobnosti za zajedničko izvršavanje zadataka, kao i radi jačanja međusobnog razumevanja i poverenja, navodi se u saopštenju.

Tokom višednevnih aktivnosti na reci, plovne i ronilačke jedinice Srbije i Rumunije uvežbavale su, u realističnim scenarijima na vodi i pod vodom, manevar, traganje i spasavanje, zaustavljanje sumnjivih plovila, otklanjanje kvarova i oštećenja i tegljenje broda.

Iz Ministarstva su istakli da su na vežbi učestvovali brod posebne namene "Kozara", dva višenamenska broda i tri čamca, sa 70 vojnika i starešina Rečne flotile Vojske Srbije, kao i 90 pripadnika oružanih snaga i granične policije Rumunije s rečnim monitorom i patrolnim brodom.

Vežba je realizovana na osnovu zaključka Vlade Srbije i predstalja jednu od brojnih aktivnosti bilateralne vojne saradnje Srbije i Rumunije usmerenih na izgradnju konkretnih sposobnosti i promociju dobrosusedskih odnosa i stabilnosti u regionu.

