Hiljade vernika okupile su se danas u Beogradu kako bi dočekale Čudesni pojas Presvete Bogorodice, jednu od najvećih svetinja pravoslavnog sveta, a emotivne izjave građana pokazale su koliko ovaj događaj znači narodu Srbije.

Ispred Vaznesenjskog hrama formirane su velike kolone ljudi koji su strpljivo čekali priliku da se poklone svetinji koja je stigla sa Svete Gore. Među okupljenima bilo je porodica sa decom, starijih građana, mladih vernika, ali i ljudi koji su doputovali iz drugih gradova samo zbog ovog događaja.

Jedna vernica kroz emocije je rekla da je dolazak Pojasa Presvete Bogorodice u Srbiju „jedinstvena prilika koja se retko dešava“.

„Mnogo nam znači zato što je to retkost da dođe kod nas. Bogorodica je nešto što je nama posebno. Drago mi je što je došla ovde i čekamo da se poklonimo“, rekla je ona.

Mnogi vernici isticali su da veruju da će dolazak svetinje doneti zdravlje, napredak i mir porodicama.

„To mnogo znači. To je jedinstvena prilika. Za zdravlje, za napredak, za sve“, rekla je jedna od okupljenih žena.

Vernici govore o veri i čudima

Atmosfera ispred hrama bila je izuzetno emotivna. Građani su nosili ikone, palili sveće i u tišini čekali trenutak kada će moći da se približe svetinji.

Na pitanje da li je ranije imala iskustva koja povezuje sa snagom vere ili čudom, jedna vernica odgovorila je da često posećuje manastire i da upravo tamo nalazi duhovni mir.

„Volim da posećujem manastire i da se poklonim našim svetim moštima. Sve najbolje mislim o tome“, rekla je ona.

Druga žena kratko je poručila da će se danas moliti „za zdravlje svoje dece i cele porodice“.

Upravo ovakve scene pokazale su koliko je vera duboko prisutna među građanima Srbije, posebno u trenucima kada ljudi traže utehu, nadu i snagu.

Šta dolazak ove svetinje znači za Srbiju

Pojas Presvete Bogorodice smatra se jednom od najvećih relikvija pravoslavnog sveta i vekovima se čuva u manastiru Vatoped na Svetoj Gori. Veoma retko se iznosi van manastirskih zidina, zbog čega njegov dolazak u Srbiju ima ogroman duhovni značaj.

Crkveni izvori navode da će svetinja biti nošena tokom Spasovdanske litije ulicama Beograda, a očekuje se da će narednih dana desetine hiljada ljudi doći da joj se pokloni.

Za mnoge vernike ovo nije samo istorijski događaj, već trenutak duboke lične vere, nade i molitve za porodicu, zdravlje i mir.