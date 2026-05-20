"Moramo da otvorimo Ormuski moreuz. Dakle, daćemo još jednu šansu", rekao je Tramp, tokom obilaksa američke Obalske straže, javlja Skaj njuz.

Tramp je istakao da će izraelski premijer Benjamin Netanjahu učinit "šta god Tramp poželi"

On je ponovio da SAD ne smeju dozvoliti Iranu da napravi nuklearno naoružanje, kao i ostale poruke poput toga da njegova administracijia navodno ima veliku podršku u ratu, da iranske vlasti žele da postignu sporazum, kao i da je američka vojska "snažno udarila" Iran.

Prema njegovim rečima, u slučaju da Iran dostigne nukelarno naoružanje, to bi predstavljalo pretnju Izraelu, a posledično i Amerikancima u SAD.