Poznata pevačica Stanojka Mitrović, popularnija kao Ćana, u potpunosti je otvorila dušu za "Alo!" i progovorila o porodičnim odnosima, odnosu sa sinom Lukom, ali i o tome kakva će sutra biti kao svekrva. Vlasnica vanvremenskih hitova, među kojima je i čuveni "Zdravo svima", otkrila je da ima vrlo jasan stav kada je u pitanju budućnost njenog naslednika i zajednički život sa njegovom izabranicom.

Ćana je za naš portal priznala da do sada još uvek nije imala priliku da upozna nijednu devojku svog sina, a za to postoji i veoma opravdan razlog koji je jasno predočila Luki.

-Nije ni imao neku ozbiljnu vezu do sada. Odmah sam mu rekla: 'Nemoj da me upoznaješ sa svakom devojkom'. Kada odlučiš da me upoznaš sa nekim, to će za mene značiti da imaš ozbiljne namere sa njom i da je to devojka koja sutra potencijalno može da bude tvoja supruga i moja snajka" – iskrena je pevačica.

Pevačica ne krije da je po pitanju zajedničkog života veoma striktna i da ne želi da deli krov sa sinom i njegovom budućom ženom.

-Iskreno se nadam da nećemo živeti u zajednici. U pitanju je smena generacija i otvoreno sam rekla Luki da ne želim ništa da rizikujemo. Jednostavno, ne mogu više da se prilagođavam i sa snajkom neću pod isti krov! Hvala Bogu, imamo dovoljno prostora da se odvojimo i da svako ima svoje. Ja izuzetno volim svoj mir, ali poštujem i tuđi. Živ si čovek, ne želim sutra da hodam na prstima po sopstvenoj kući i da se opterećujem time da li će neko nešto pogrešno da shvati" – objašnjava Ćana za "Alo!".





Naglašava da se nikada neće mešati u ljubavne izbore svog sina, već da će mu biti maksimalna podrška iz prikrajka, baš onako kako je njena svekrva podržavala nju.

Nikada nisam uticala na izbor mog sina, niti mi pada na pamet. Smatram da svaki normalan roditelj treba tako da razmišlja. Biću fina i moderna svekrva, jer je i moja svekrva takva prema meni. Nas dve se super slažemo ceo život, tako da samo prepisujem taj recept – zaključila je pevačica u razgovoru za naš portal.