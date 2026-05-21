Kristijan Aleksić (50) koji je u subotu u Drnišu ubio dostavljača pice Luku M. (19) priznao je krivicu za ovaj zločin i istakao „da se ne kaje“, glase nezvanične informacije iz tužilaštva.

Ispitivanje ovog monstruma u utorak uveče trajalo je oko dva sata u Županijskom državnom tužilaštvu u Šibeniku.

- On se aktivno branio i odgovarao na pitanja tužioca. Navodno je priznao i da je ubio Luku i da se ne kaje, kao i da je planirao da ubije nekog drugog mladića - priča izvor blizak slučaju za RTL.

Nakon saslušanja, protiv njega je doneseno rešenje o sprovođenju istrage zbog krivičnih dela teško ubistvo i nedopušteno posedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih naprava.

Aleksić je sada u šibenskom zatvoru, gde je već proveo najmanje šest godina zbog drugih krivičnih dela. Tokom tih godina niko ga nije posetio.

Advokat kojeg je ubica dobio po službenoj dužnosti odlučio je juče da se povuče iz slučaja, pa je monstrumu dodeljen novi.

Nesrećni momak ubijen je u subotu oko 23 sata u Drnišu, kada je Kristijanu donosio naručenu picu.

Kobne večeri s Lukom je bio i njegov prijatelj Ivan Baričević, jer se mladić bojao da dostavi hranu na adresu Kristijana Aleksića, te se Ivan ponudio da odu zajedno.

- Kao njegov dugogodišnji prijatelj ponudio sam se da idem s njim, rekao sam da će sve biti dobro, da sam ja tu s njim. Penjali smo se uz stepenice, došli na terasu, Kristijan otvara vrata i govori „uđi, uđi“, međutim, Luka ide da mu preda dostavu i Aleksić u tom trenutku puca. Kad sam video Luku da pada na pod, u tom trenutku sam počeo da trčim, preskočio stepenice, ulazim u auto, auto se gasi, otvaram vrata, vidim Aleksić trči prema meni, ja sam takođe počeo da trčim i onda sam otišao u piceriju i prijavio im da se to dogodilo, da idu hitno u policiju - rekao je Baričević za televiziju HRT.

Aleksiću je ovo drugo ubistvo iz čista mira, jer je 1994. godine, kada mu je bilo 18 godina, ubio komšinicu Marijanu Bučević, za šta je osuđen na sramnih 12 godina zatvora, dok građani Drniša govore da godinama teroriše ljude po gradu i da su ga se svi bojali.

Kako pišu hrvatski mediji, Aleksić nije imao propisanu nikakvu terapiju iako mu je bila dosuđena mera obaveznog psihijatrijskog lečenja zajedno s kaznom za ubistvo Marijane Bučević.