Najviše školarine i ove godine su na Arhitektonoskom fakultetu i iznose 300.000 dinara, isto kao i prethodne godine.

U konkursu za upis studenata na Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu navedeno je da školarina za smerove osnovnih akademskih studija za samofinansirajuće studente iznosi 180.000 dinara, što predstavlja povećanje od 10.000 u odnosu na prošlogodišnjih 170.000 dinara.

U konkursu za upis brucoša Mašinskog fakulteta povećana je školarina za studijski program Mašinsko inženjerstvo, koja sada iznosi 111.000 umesto prošlogodišnjih 108.000 dinara.

Na Ekonomskom fakultetu iznosi školarine su se kretali od 112.479 do 147.999 u zavisnosti od uspeha studenta u prošloj godini, dok će u narednoj godini ovaj raspon biti između 115.853 i 152.400 dinara.

Za samofinansirajuće studente osnovnih studija na Pravnom fakultetu školarina je povećana sa 114.000 na 117.000 dinara.

Školarina na svim smerovima osnovnih studija Filološkog fakulteta povećana je sa dosadašnjih 119.000 dinara na 120.000.

Tehnički fakultet u Boru povećao je cene školarina sa prošlogodišnjih 60.000 na 70.000 dinara.

Godina na dodiplomskim studijama na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja koštaće 156.000 umesto dosadašnjih 150.000 dinara.

Konkurs za upis Fakulteta političkih nauka još uvek nije objavljen.

