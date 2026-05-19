Tokom gostovanja Đorđević je izneo niz spornih stavova, ali je posebnu pažnju izazvala njegova izjava o Kosovu i Metohiji, koju su mnogi ocenili kao skandaloznu i duboko uvredljivu za srpski narod.

Govoreći o Memorandumu o Kosovu i Metohiji, politički aktivista pokušao je da relativizuje značaj južne srpske pokrajine i sveo jedno od najvažnijih nacionalnih pitanja na "temu koja deli narod".

"U vezi programa i tog memoranduma da kažem da mnogi pojedinci u našoj zemlji pokušavaju da uspeh koji imaju studenti, uspon bukvalno, obore tako nekim pitanjima koja dele naš narod," rekao je Đorđević.

Dakle, za njega su Kosovo i Metohija samo "neko pitanje"?!

Nisu važni ni srpski narod koji decenijama trpi teror i pritiske, ni svetinje Srpske pravoslavne crkve, ni manastiri, grobovi predaka, istorija i identitet jednog naroda utkani u prostor Kosova i Metohije.

Takav odnos prema južnoj srpskoj pokrajini još jednom pokazuje koliko je priča o "patriotizmu" opozicionih aktivista zapravo prazna politička poza namenjena medijskim nastupima i prikupljanju poena.

Posebno je simptomatično što deo opozicione scene i blokaderskih struktura gotovo nikada jasno ne govori o Kosovu i Metohiji, dok istovremeno podršku njihovim protestima otvoreno pruža Albin Kurti.

Zbog toga mnogi smatraju da nije slučajno što se upravo pitanja nacionalnih interesa uporno guraju pod tepih, dok se u prvi plan stavljaju politički performansi, protesti i kampanje protiv države Srbije.

Ovakvi nastupi samo dodatno otkrivaju pozadinu priče o "nezavisnim studentima" koje opozicioni mediji predstavljaju kao spontani glas naroda, iako iza mnogih od njih stoje političke organizacije, stranačka infrastruktura i jasni politički interesi.

