Marko Popadić, v.d. direktora Javnog komunalnog preduzeća „Gradska čistoća“ Beograd, dobitnik je ovogodišnje Majske nagrade Opštine Knjaževac kao priznanje za izuzetan doprinos lokalnoj zajednici, nesebičnu pomoć i društvenu odgovornost koju je pokazao prema građanima Knjaževca.

Nagradu je dodelio predsednik Opštine Knjaževac Milan Đokić koji je u svom pozdravnom govoru istakao značaj zajedništva, rada i posvećenosti daljem razvoju ove opštine.

Kako je naveo, Marko Popadić je svojim angažovanjem i konkretnom podrškom značajno unapredio rad komunalnih službi Opštine Knjaževac, pre svega ustupanjem mehanizacije Javnom komunalnom preduzeću „Standard“ Knjaževac, u vidu dva kamiona za izvoz smeća, traktora i opreme koja je doprinela efikasnijem obavljanju svakodnevnih poslova i boljem funkcionisanju lokalne zajednice.

Opština Knjaževac posebno ističe njegovo učešće i pomoć tokom gašenja šumskog požara u selu Radičevac, i zahvaljuje na doprinosu koji se ogleda i u podršci razvoju lokalne infrastrukture, te unapređenju uslova života građana u ovom regionu.

Kako je navedeno, ovo priznanje predstavlja izraz zahvalnosti za humanost, posvećenost i dela koja potvrđuju da zajedništvo i odgovornost imaju posebnu vrednost.

U skladu sa odlukom Komisije za imenovanja i postavljenja, odlikovanja i nagrade, Majske nagrade opštine Knjaževac dodeljene su i dr Mirku Dositijeviću, specijalisti anesteziologije i reanimacije, PR grafičkom i veb studiju „Petica print“ iz Knjaževca, kao i Dobrovoljačkom vatrogasnom društvu Knjaževac.

Zahvalnice su uručene i istaknutim sportskim radnicima Dragiši Nešiću, Aci Stojanoviću i Zoranu Stefanoviću Zoji, za dugogodišnji doprinos razvoju sporta i afirmaciji mladih.

Obeležavanje Dana opštine proteklo je u svečanoj i prazničnoj atmosferi, uz poruku da Knjaževac nastavlja da neguje tradiciju, podržava uspešne pojedince i ulaže u budućnost lokalne zajednice.