Društvo, društvene teme
Uvek u toku.
BizPortal Lepote Srbije Naj Žena Trpeza Sport Penzionisani

Društvo

NOVAC LEŽE NA RAČUNE OVE GRUPE GRAĐANA: Evo kako da dobijete 50 odsto školarine nazad

Ministarstvo prosvete je započelo je postupak povraćaja 50 odsto školarine u cilju isplate sredstava samofinansirajućim studentima koji ostvaruju pravo na povraćaj novca

 
Autor:  Milica Krstić
23.04.2026.07:03
0
Foto: Shutterstock
Ai ilustracija
Započet postupak za isplatu 50 odsto školarina samofinansirajućim studentima za školsku 2025/2026 Ministarstvo prosvete u saradnji sa Upravom za trezor, Bankom Poštanska štedionica i visokoškolskim ustanovama započelo je postupak u cilju isplate sredstava samofinansirajućim studentima koji ostvaruju pravo na povraćaj školarine u školskoj 2025/2026. godini, u rokovima propisanim Zakonom o visokom obrazovanju, odnosno u dve rate.

Za ove potrebe Ministarstvo prosvete opredelilo je 4 milijarde dinara.

Na osnovu podataka koje su dostavile visokoškolske ustanove, na ime povraćaja 50 odsto plaćene školarine za prvi put upisne predmete u školskoj 2024/2025. godini ukupno je isplaćeno 2.354.727.398,68 dinara za ukupno 53.892 samofinansirajuća studenta, navodi se u saopštenju Ministarstva prosvete.

Nakon više produženja rokova za postupanje visokoškolskih ustanova i prijavu studenata za Studentsku karticu, kako bi im se isplatilo 50 odsto troškova po osnovu ukupnog iznosa plaćene referentne školarine u školskoj 2024/2025. godini, za svaku godinu studija koju je student prvi put upisao, odnosno za sve predmete koje je student prvi put upisao, na dinarske platne račune, Ministarstvo je zaključno sa 20. aprilom izvršilo isplatu na račune 1.005 studenata, u ukupnom iznosu od 27.596.371,00 dinara, čime je okončana isplata za školsku 2024/2025.godinu.

Ministarstvo prosvete podseća da se samofinansirajući studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika ne prijavljuju za ostvarivanje ovog prava već da podatke dostavljaju visokoškolske ustanove , ali da je neophodno da se studenti koji nemaju Studentsku karticu, ili koji su u međuvremenu zatvorili račun koji je vezan za Studentsku karticu, prijave za istu putem portala Uprave za trezor, na adresi https://zsk.trezor.gov.rs/.

Studentska kartica vezana je za jedinstveni obrazovni broj (JOB) studenata, te student ne mora da podnosi zahtev za novu studentsku karticu zbog prelaska na drugi studijski program, drugu ustanovu ili upisa narednog stepena studija, ali Studentska kartica, kao i svaka platna kartica, ima rok važenja, te Banka Poštanska štedionica, u kojoj su otvoreni računi vezani za Studentsku karticu, blagovremeno obaveštava studenta o zameni istekle kartice novom.

Ministarstvo prosvete poziva sve studente koji nisu podneli zahtev za otvaranje Studentske kartice da to učine preko portala Uprave za trezor, na adresi https://zsk.trezor.gov.rs/.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije
Preuzmite aplikaciju
Play store App store

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

povraćaj novca školarina

Povezane vesti

Komentari (0)

Društvo

Dnevni horoskop

Vidi sve

Vremenska prognoza

Galerije

OVO JE KRILA OD JAVNOSTI Evo kako je Melina zaista izgledala na venčanju sa milionerom (FOTO)
Foto: Prtnscrn

OVO JE KRILA OD JAVNOSTI Evo kako je Melina zaista izgledala na venčanju sa milionerom (FOTO)

BOLNO PRIZNANJE HARISA DŽINOVIĆA NAKON RAZVODA: "Plačem i po 300 kilometara dok vozim!"
ATA Images

BOLNO PRIZNANJE HARISA DŽINOVIĆA NAKON RAZVODA: "Plačem i po 300 kilometara dok vozim!"

HITNO OPERISAN NAŠ PEVAČ Pojavila se prva fotografija nakon intervencije
Foto: Printscreen | Instagram

HITNO OPERISAN NAŠ PEVAČ Pojavila se prva fotografija nakon intervencije

TRPEO NESNOSNE BOLOVE, PA IZVEDEN IZ STUDIJA Ovo su detalji stanja Predraga Sarape
Printscreen/Pink tv

TRPEO NESNOSNE BOLOVE, PA IZVEDEN IZ STUDIJA Ovo su detalji stanja Predraga Sarape

Evropa u haosu, Srbija stabilna: Dramatično poskupljenje nafte dovelo EU u ogromnu krizu 
Foto: Alo | Alo!
Štampano izdanje

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,05 117,4 117,76
USD USD 99,7 100,0 100,3
CAD CAD 72,99 73,21 73,43
AUD AUD 71,35 71,57 71,78
GBP GBP 134,64 135,04 135,45
CHF CHF 127,69 128,07 128,46

Anketa

Da li se pridržavate posta?

Rezultati