Nevreme koje je tokom dana zahvatilo delove Srbije nastavlja se i večeras, a Republički hidrometeorološki zavod upozorava da se tokom noći očekuje kišovito i znatno hladnije vreme širom zemlje.

Prema najnovijoj najavi RHMZ-a, tokom večeri pljuskovi i grmljavina očekuju se pre svega u istočnoj Srbiji i na severu Vojvodine, dok će u ostalim krajevima padati povremena kiša.

Meteorolozi upozoravaju da će tokom noći vreme ostati nestabilno i oblačno, uz kišu u većem delu zemlje. Vetar će promeniti pravac, pa će južni i jugoistočni vetar postepeno preći na zapadni i severozapadni, uz dodatno pojačanje.

U nedelju naglo zahlađenje i jak vetar

RHMZ upozorava da Srbiju u nedelju očekuje osetno hladnije vreme uz kišu i jak vetar.

Najviše padavina očekuje se tokom prvog dela dana u Vojvodini, zapadnim, centralnim, istočnim i jugoistočnim krajevima Srbije, dok se na visokim planinama na jugu zemlje očekuje i sneg.

Duvaće umeren i jak severozapadni vetar, a ponegde su mogući i udari olujne jačine.

Jutarnje temperature kretaće se između 7 i 12 stepeni, dok će maksimalna dnevna temperatura biti od 12 do 16 stepeni, što predstavlja značajan pad u odnosu na prethodne dane.

Meteorolozi navode da se postepeni prestanak padavina očekuje tek krajem dana.

Početak naredne sedmice doneće nešto stabilnije vreme. U ponedeljak i utorak očekuje se malo do umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima, uz blagi porast temperature i uglavnom suvo vreme.

Od srede se ponovo očekuje promenljivo vreme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, uz pojačan severni vetar i dnevne temperature između 20 i 23 stepena, dok bi na istoku Srbije moglo biti i do 25 stepeni.