Prema najnovijem saopštenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije (RHMZ), danas se u Srbiji očekuje promenljivo i nestabilno vreme, uz povremenu kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom.

Naoblačenje koje je tokom prepodneva zahvatilo Srem, Bačku, zapadnu i jugozapadnu Srbiju, tokom dana će se širiti i na ostale delove zemlje, donoseći nestabilne vremenske prilike.

Popodne donosi jače pljuskove, grad i olujni vetar

U drugom delu dana očekuju se izraženiji pljuskovi sa grmljavinom, koji lokalno mogu biti praćeni gradom i jakim, pa i olujnim vetrom u zonama najintenzivnijih razvoja oblaka.

Vetar će biti južnih i jugoistočnih pravaca, u pojačanju tokom dana, dok se uveče i tokom noći očekuje skretanje na zapadni pravac. Najviša dnevna temperatura kretaće se između 18 i 24 stepena Celzijusa.

Tokom večeri i noći moguće je i kratkotrajno razvedravanje sa juga i jugozapada.

Cela Srbija je danas pod narandžastim meteoalarmom, prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), koji u upozorenju navodi da se u drugom delu dana očekuju izraženiji grmljavinski procesi koji će usloviti veću količinu padavina za kratko vreme, a da će se za konkretne lokacije izdavati hitna upozorenja jedan do dva časa unapred.

Vremenska prognoza za Beograd: Kiša i grmljavina, mogući jači pljuskovi

I u Beogradu će vreme biti nestabilno, uz povremenu kišu, pljuskove i grmljavinu. U pojedinim delovima grada u drugom delu dana mogu se očekivati izraženiji pljuskovi, lokalno uz grad i jak vetar.

Duvaće slab do umeren južni i jugoistočni vetar, koji će tokom dana jačati, a uveče skretati na zapadni pravac. Maksimalna temperatura oko 21 stepen Celzijusa.

RHMZ: U nedelju osetno hladnije, stiže jak severozapadni vetar

U nedelju, 17. maja, očekuje se oblačno, vetrovito i osetno hladnije vreme sa kišom. Najobilnije padavine prognoziraju se u Vojvodini, centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji.

Na jugu i jugozapadu zemlje padavine će biti slabijeg intenziteta. Duvaće umeren do jak severozapadni vetar, koji će lokalno imati i olujne udare.

Najviša dnevna temperatura biće uglavnom između 12 i 16 stepeni Celzijusa.

Početak naredne nedelje donosi smirivanje vremena

U ponedeljak i utorak očekuje se malo do umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima, uz blagi porast temperature i uglavnom suvo vreme.

Od srede ponovo sledi promenljivo vreme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, uz pojačan severni vetar i temperature od 19 do 23 stepena, dok će na istoku zemlje lokalno dostići i do 25 stepeni.

Upozorenje RHMZ: Moguće grmljavinske nepogode i obilne padavine

RHMZ je izdao posebno upozorenje za celu Srbiju zbog mogućih grmljavinskih nepogoda tokom današnjeg dana. Očekuje se veća količina padavina u kratkom vremenskom periodu, jak ili olujni vetar i pojava grada.

Za pojedine lokacije biće izdavana hitna upozorenja jedan do dva sata unapred.

Takođe, za istočnu Srbiju najavljene su obilne padavine u nedelju, sa količinom od 20 do 50 milimetara kiše u roku od 24 sata, naročito u oblasti od južnog Banata preko Braničeva i Pomoravlja do jugoistoka zemlje.