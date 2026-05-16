Pevač Sloba Vasić prebačen je sa VMA u Kliniku "Laza Lazarević", gde će biti zadržan na daljem lečenju, saznaju domaći mediji.

Prema dostupnim informacijama, folkeru je određena hospitalizacija zbog terapije i lekova koje su mu lekari prepisali, a lečenje će nastaviti pod stručnim nadzorom.

Njegova supruga Jelena napustila je kliniku ubrzo nakon što je pevač smešten u ustanovu.

Ona se kratko obratila okupljenim medijima ispred VMA i otkrila da se pevač trenutno oseća stabilno.

-Ne mogu ništa da pričam, nemam snage. On je dobro, živ je i zdrav - rekla je kratko Jelena.

Podsetimo, domaći mediji prethodno su preneli da je Sloba Vasić primljen na VMA kako bi prošao proces detoksikacije i otrežnjenja.

Svemu je prethodio incident na beogradskom aerodromu, neposredno pred let za Cirih, gde je pevač imao zakazan nastup.

Prema navodima medija, Vasić je navodno u alkoholisanom stanju pravio probleme u avionu, zbog čega je reagovao kapetan leta, nakon čega ga je obezbeđenje udaljilo sa aerodroma.

Alo/Telegraf

