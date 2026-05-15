Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni vetar, a u Vojvodini i planinskim predelima povremeno i jak. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 22 do 26 stepeni.

Meteorolozi upozoravaju da će tokom vikenda uslediti dodatna destabilizacija vremena pod uticajem Đenovskog ciklona, koji će doneti obilnije padavine, grmljavinske oluje i osetan pad temperature.

U subotu pljuskovi, grmljavina i mogući grad

Prema prognozi RHMZ-a, subota će biti promenljiva i veoma nestabilna, uz čestu pojavu kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Posebno tokom poslepodneva i večeri očekuju se izraženiji grmljavinski procesi koji mogu doneti veliku količinu padavina za kratko vreme, jak vetar i pojavu grada u pojedinim delovima zemlje.

RHMZ je upalio dva meteoalarma za subotu, 16. maj, na području cele Srbije:

Meteorolog Marko Čubrilo navodi da će na zapadu regiona pljuskovi biti češći tokom prvog dela dana, dok se u istočnim krajevima očekuju rano ujutro i ponovo u popodnevnim i večernjim satima.

Maksimalne temperature u subotu biće od 17 do 23 stepena.

U nedelju stiže zahlađenje i obilna kiša

U nedelju će centar ciklona odmaći istočnije, što će omogućiti prodor hladnijeg vazduha sa severozapada. Očekuje se oblačno, kišovito i znatno svežije vreme, uz umeren i jak severozapadni vetar.

Najviše padavina prognozira se za Banat, Braničevski, Borski i Zaječarski okrug, dok modeli za pojedine delove regiona predviđaju između 25 i 55 milimetara kiše, lokalno i više od 60 milimetara.

Dnevne temperature u nedelju kretaće se uglavnom između 13 i 18 stepeni, što je znatno ispod proseka za ovo doba godine.

Početkom naredne sedmice vreme će ostati promenljivo i nestabilno, uz nešto višu temperaturu, dok meteorolozi procenjuju da bi krajem maja moglo uslediti osetnije otopljenje sa temperaturama do 30 stepeni, kaže Čubrilo u prognozi.