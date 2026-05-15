U Srbiji će danas pre podne biti pretežno sunčano, dok se posle podne očekuje promenljivo oblačno vreme, mestimično sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab i umeren, u Vojvodini i na planinama povremeno i jak, južni i jugoistočni.

Jutarnja temperatura kretaće se od četiri do 13 stepeni, dok će najviša dnevna biti od 22 do 26 stepeni.

U Beogradu će pre podne biti pretežno sunčano, ali se posle podne očekuje promenljivo oblačno vreme sa kratkotrajnim lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Najniža temperatura biće oko 13, a najviša dnevna oko 24 stepena.

Za vikend nestabilno, mogući grad i jak vetar

U subotu se očekuje promenljivo i nestabilno vreme, sa kišom i lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom. Posle podne i uveče mogući su izraženiji grmljavinski procesi, uz veću količinu padavina, jak vetar i ponegde grad.

U nedelju će biti oblačno, hladnije i kišovito, uz umeren i jak severozapadni vetar. Veća količina padavina očekuje se u Banatu, Braničevskom, Borskom i Zaječarskom okrugu.

U ponedeljak će biti pretežno oblačno, a u istočnim i brdsko-planinskim krajevima mestimično sa slabom kišom. Do kraja sedmice zadržaće se promenljivo i nestabilno vreme, ponegde sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

