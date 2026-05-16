Rina Šalipur, poreklom iz Kazahstana, preselila se u Srbiju zbog ljubavi, a kako kaže, život joj se nakon dolaska potpuno promenio nabolje.

Ova atraktivna Azijatkinja redovno na društvenim mrežama deli detalje svakodnevice iz Srbije, gde trenutno živi sa suprugom u Beogradu.

Po svemu što objavljuje, jasno je da se zbog preseljenja nije pokajala i da je veoma zadovoljna životom u srpskoj prestonici.

Nakon što je počela da objavljuje sadržaje o braku sa Srbinom, suočila se sa različitim reakcijama na internetu. Dok su pojedini komentari bili negativni zbog njihove različite nacionalnosti, mnogo više ljudi pružilo joj je podršku i slalo poruke dobrodošlice.

Jednom sam se udala za Srbina i moj život je promenio. Naravno, nedostaje mi moj dom, ali je i Srbija postala moj dom. Hvala vam na podršci! Toliko nepoznatih ljudi me je podržalo, zapratilo i piše mi tople reči. Budite srećni, volim vas - napisala je ova srpska snajka uz video u kojem je pokazala šta joj se najviše dopada u Srbiji.





Rina u svojim objavama često prikazuje život u Beogradu, domaću hranu, šetnje gradom i svakodnevne trenutke sa suprugom, a njeni snimci privlače veliku pažnju korisnika društvenih mreža.

