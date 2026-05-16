Zemljotres jačine 2,1 stepen po Rihterovoj skali registrovan je jutros u 4.23 časova na području Kosjerića, objavljeno je na sajtu Republičkog seizmološkog zavoda Srbije.

Prema dostupnim podacima, potres je zabeležen na dubini od osam kilometara. Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti niti o povređenima.

Seizmolozi navode da ovako slabiji zemljotresi uglavnom ne mogu da izazovu ozbiljniju štetu, ali ih građani u epicentralnom području mogu osetiti.

Zemljotres na jugu Srbije

Poslednji detektovani prirodni zemljjotres na području Srbije zabeležen je na jugu, u mestu Štimlje.

Potres se dogodio u 2.09 časova, a imao je magnitudu 2.0 stepena po Rihterovoj skali.

Zemljotres je zabeležen na dubini od pet kilometara i nije bilo prijavljene materijalne štete.

