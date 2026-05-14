Bivši direktor CIA i nekadašnji američki ministar odbrane Leon Paneta poslao je zastrašujuće upozorenje o ratu sa Iranom, tvrdeći da Sjedinjene Američke Države ulaze u mnogo opasniji i duži sukob nego što je administracija Donalda Trampa očekivala.

U intervjuu za The Times Paneta je ocenio da rat koji je, prema njegovim rečima, trebalo da traje svega nekoliko nedelja sada preti da preraste u višemesečnu iscrpljujuću krizu sa ogromnim posledicama po američku i svetsku ekonomiju.

– Ne samo da nismo pronašli rešenje kako da postignemo kontinuirano primirje, nego nemamo ni rešenje ključnih pitanja koja bi nam omogućila da završimo rat – upozorio je Paneta.

Njegove izjave dolaze u trenutku kada tenzije oko Ormuskog moreuza, iranskog nuklearnog programa i američkog vojnog prisustva na Bliskom istoku rastu iz dana u dan.

Prema proceni Pentagona, rat sa Iranom do sada je koštao čak 29 milijardi dolara, što je nekoliko milijardi više od iznosa koji je prethodno prijavljen američkom Kongresu.

„Iran nam je uperio pištolj u glavu“

Paneta smatra da je najveći problem za Vašington upravo zatvaranje Ormuskog moreuza, jedne od najvažnijih pomorskih ruta za svetsku trgovinu energentima.

– Ako mene pitate, Iran nam je zatvaranjem moreuza uperio pištolj u glavu. Moramo da pronađemo način da obezbedimo da tog pištolja više nema – rekao je bivši šef CIA.

On upozorava da Amerika trenutno nema jednostavan izlaz iz krize i da bi eventualna velika kopnena operacija protiv Irana bila izuzetno rizična.

Prema njegovim procenama, za potpunu kontrolu Ormuskog moreuza i šireg regiona bilo bi potrebno najmanje 200.000 američkih vojnika.

– Rezultat takvog poduhvata svakako bi bile žrtve – upozorio je Paneta.

Istovremeno je naglasio da za tako veliku vojnu intervenciju trenutno ne postoji ni politička podrška u američkom Kongresu niti podrška javnosti.

Paneta udario i na Trampove pregovarače

Bivši direktor CIA posebno je kritikovao način na koji administracija Donalda Trampa vodi pregovore sa Iranom.

Prema njegovim rečima, Vašington trenutno nema ozbiljan mehanizam za rešavanje nuklearnog pitanja, što dodatno povećava rizik od dugotrajnog rata.

– Tramp mora da obezbedi mehanizam pregovaranja o nuklearnom pitanju. Taj proces trenutno ne postoji – rekao je Paneta.

Posebno je potkačio Trampove saradnike Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera.

– To su samo dva poslovna tipa iz Njujorka – poručio je bivši prvi čovek CIA.

Paneta upozorava da i Amerika i Iran trenutno čekaju da „druga strana trepne“, dok obe strane istovremeno pokušavaju da pokažu snagu i izbegnu utisak slabosti.

„Najveći strah tek dolazi“

Na kraju intervjua Paneta je izneo možda i najcrnju procenu cele krize.

On smatra da čak i eventualni sporazum sa Teheranom možda neće trajno sprečiti novi veliki rat na Bliskom istoku.

– Moj najveći strah je da će se u roku od četiri do pet godina, bez obzira na to da li ćemo postići sporazum, Sjedinjene Države i Izrael ponovo naći u ratu – zaključio je Paneta.

Njegove reči dodatno su uznemirile američku javnost i bezbednosne analitičare koji već upozoravaju da sukob sa Iranom postaje jedna od najopasnijih globalnih kriza poslednjih godina.