Tri osobe su poginule u požaru u stambenoj zgradi u predgrađu francuskog grada Liona, javljaju lokalni mediji. Prema policijskim izvorima, sumnja se da je požar podmetnut, prenosi "Depeš". Prefektura Liona je prvobitno saopštila da su u požaru poginule dve osobe.

Požar je izbio oko 7.30 u zgradi od sedam spratova, a kasnije je pronađena i treća žrtva, ali vlasti za sada nisu objavile njihov identitet.

Kako prenosi "Progre", na teren je upućeno gotovo stotinu vatrogasaca. Istražitelji trenutno razmatraju mogućnost obračuna između narko-dilera kao mogući motiv. Prema još dva izvora bliska istrazi, jedna od žrtava skočila je kroz prozor sa sedmog sprata.

U naselju Dekin-Šarpje, u predgrađu Liona, poslednjih nedelja zabeleženo je više podmetnutih požara, kao i pucnjava koje su ocenjene kao zastrašivanje.

Krajem aprila, žena koja se sa dvoje dece vraćala kući pogođena je zalutalim metkom u list tokom pucnjave usmerene na pet parkiranih automobila.

Od tada je policijsko prisustvo u naselju pojačano, uključujući i interventne jedinice. Istraga o požaru poverena je Odeljenju sudske policije za organizovani i specijalizovani kriminal.

