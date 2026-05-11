To je potvrdio narodni poslanik Dejan Bulatović, koji je i bio domaćin predsedniku tokom posete.

-Poštovani građani opštine Šid i građani Republike Srbije ovako se dešavaju stvari kada predsednik Aleksandar Vučić nešto kaže, da se samo zna, da se odmah sa time ide u realizaciju i da njegova reč nikada ne kasni. Dakle, posle subote, kada je predsednik Vučić posetio selo Batrovce rekao je da ćemo da krenemo sa radovima Vašice - Batrovci, Višnjice-Morović, to se dešava samo dan nako što je on to najavio - naveo je Bulatović.

Kako je dodao, iako je predsednik rekao da će se sa radovima krenuti za 3,4 dana, desilo se za jedan dan.

-Kao što vidite, mašine su stigle, krećemo u potpuno novi put između Vašice i Batrovaca. To će biti pista, moći će formula da se vozi kako će to izlgedati. Potpuno se menja izgled opštine Šid. Vežemo sva sela i biće zaista neverovatno. Ostvarujemo san svih meštana Vašice, Batrovaca, Višnjice, Morovića, dakle svih građana Šida. Ne mogu da vam opišem koliko s građani Šida srećni da konačno vide ovakve mašine i da se konačno kreće sa radom. Hvala predsedniku Aleksandru Vučiću. Živela Srbija, živeo predsednik Aleksandar Vučić - rekao je Bulatović.

Vučić u poseti Sremskog okruga najavio izgradnju puteva u Šidu

Podsetimo, Vučić je tokom posete Sremskom okrugu najavio je izgradnju puteva u Šidu, radove na školama i ulaganja u industrijsku zonu.

"Država ima mnogo veći budžet, opština ima mali. Za nekoliko dana, izlazimo sa mašinama i uredićemo u potpunosti put od oko 8 kilometara Vašica-Batrovci. Samo da tad kažete da nije samo opština zaslužna, nego da su dali iz Beograda i drugih krajeva. Ponosan sam na činjenicu da sam prvi predsednik koji je posetio Batrovce, obići ću i druga sela", najavio je Vučić.

"Morović-Višnjićevo-Bosut put, odmah ćemo da krenemo. To je 10 miliona evra, ogroman novac. To ćete da vidite za 3-4-5 dana, sali sve ono o čemu ste razmišljali godinama, uradićemo. Uradićemo kompletnu rekostrukciju OŠ Branko Radičević, to je 4,6 miliona evra, hoćemo da naša deca dobiju najmoderniju školu. Neću da obećam, ali videću šta mogu da uradim oko bazena u školi Sremski front, dobićete odgovor u najskorije vreme", kaže predsednik.

"Najvažnije je da radimo industrijsku zonu i dovedemo investitore. Moramo da dovedemo makar jednog ozbiljnog investitora. Onda će ljudi da se zaposle i sve će biti drugačije. Moramo vodovodno da povežemo Batrovac sa Šidom, to što smo ulagali od vizitorskih centara je lepo, nije malo para ali nije veliko i ne menja celu sliku. Mali nam je prirodni priraštaj, a mi hoćemo da od Šida napravimo ekonomsku tvrđavu. Do kraja godine 20 miliona evra ćemo da uložimo u Šid", rekao je predsednik.