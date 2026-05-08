Ogroman šumski požar u Černihivskoj oblasti na severu Ukrajine izmakao je kontroli i nastavlja da se širi ogromnom brzinom, dok vatrogasci upozoravaju da je gašenje praktično nemoguće zbog stalnih napada i prisustva ruskih FPV dronova u pograničnoj zoni.

Prema informacijama koje prenosi „Kyiv Independent“, požar koji je 7. maja zahvatio oko 2.400 hektara za samo jedan dan proširio se na čak 4.300 hektara.

To je površina jednaka veličini više od 6.100 fudbalskih terena.

Vatra ide ka granici

Požar trenutno guta ogromne delove šume i približava se ruskoj granici, dok ukrajinske službe upozoravaju da se situacija iz časa u čas pogoršava.

Vatrogasci tvrde da je ulazak u pojedine delove zone gotovo nemoguć jer ruski dronovi nadziru područje i napadaju svako vozilo koje se kreće.

– Ne možemo da smanjimo već zahvaćenu teritoriju, ali pokušavamo da sprečimo dalje širenje požara prema unutrašnjosti Ukrajine – izjavila je portparolka Državne službe za vanredne situacije Nina Lucenko.

Vatrogasci nemoćni pred vatrom

Umesto direktnog gašenja, ekipe sada pokušavaju da prave zaštitne protivpožarne koridore između šuma, puteva i naseljenih mesta kako bi sprečile još veću katastrofu.

Prema podacima ukrajinskih službi, samo tokom prva tri dana maja zabeleženo je devet velikih požara u Sumskoj i Černihivskoj oblasti, a svi su povezani sa ruskim napadima dronovima.

Stručnjaci upozoravaju da bi nastavak visokih temperatura i vetra mogao dodatno da pogorša situaciju.

Najveći požar ove godine

Ukrajinski mediji navode da je ovo trenutno najveći šumski požar u zemlji od početka godine.

Snimci iz vazduha prikazuju kilometre gustog dima koji prekrivaju šumske komplekse, dok stanovnici okolnih mesta strahuju da bi vatra mogla da stigne i do naselja.