U centralnim, južnim i istočnim predelima biće pretežno oblačno i mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom.

Kako je saopštio Republički hidrometeorološki zavod, posle podne će na severu biti pretežno sunčano, a u ostalim krajevima se očekuje prestanak padavina i delimično razvedravanje. Vetar će biti slab i umeren, severozapadni, dok će se jutarnja temperatura kretati od 10 do 16, a najviša dnevna od 19 do 24 stepena.

U Beogradu će sutra ujutro i pre podne biti umereno do potpuno oblačno na širem području grada sa kratkotrajnom kišom, dok se od sredine dana očekuje razvedravanje. Vetar će biti slab i umeren, severozapadni, s jutarnjom temperaturom od 12 do 15, a najvišom dnevnom oko 21 stepen.

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 16. maja, u nedelju i ponedeljak biće promenljivo i toplo sa dužim sunčanim intervalima, a u ponedeljak ponegde i sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Od utorka će biti umereno do potpuno oblačno i svežije, povremeno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom.

