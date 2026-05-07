Srbiju ovog leta očekuje veliki broj tropskih dana i noći, a meteorolozi upozoravaju da bi temperature u pojedinim periodima mogle ostajati iznad 20 stepeni čak i tokom noći, što će dodatno otežati svakodnevni život građana.

Meteorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda Slobodan Sovilj izjavio je da nas prema trenutnim prognozama očekuje leto toplije od proseka, sa značajno većim brojem tropskih dana nego pre nekoliko decenija.

– Očekuje nas između 25 i 55 tropskih dana, što je i do duplo više nego pre tridesetak godina, uz sve više tropskih noći kada temperatura ne pada ispod 20 stepeni – rekao je Sovilj.

Sve više tropskih noći

Stručnjaci upozoravaju da upravo tropske noći predstavljaju jedan od najvećih problema tokom ekstremno toplih leta, jer organizam nema mogućnost da se rashladi ni tokom noći.

Sovilj navodi da će potreba za rashlađivanjem biti mnogo izraženija nego ranijih godina i savetuje građanima koji su u mogućnosti da deo leta provedu u planinskim predelima.

Prema njegovim rečima, prosečne letnje temperature na planinama kretaće se između 13 i 18 stepeni, što će predstavljati veliko olakšanje u odnosu na gradove.

Rastu rizici od požara i poplava

Meteorolozi upozoravaju da klimatske promene donose sve duže sušne periode, ali i kratke i veoma intenzivne nalete padavina.

– Zbog toga dolazi do većeg rizika od poplava i bujica, kao i zadržavanja vode u nižim delovima gradova – upozorio je Sovilj.

Dodao je da će tokom leta pasti između 150 i 250 litara kiše po kvadratnom metru, dok bi u planinskim predelima količina mogla dostići i 290 litara.

Ipak, raspored padavina biće veoma neujednačen, pa će pojedini delovi zemlje imati obilne pljuskove, dok će drugi ostati gotovo bez kiše.

Čubrilo najavio ozbiljnu nestabilnost

Meteorolog amater Marko Čubrilo upozorio je da nas u narednim danima očekuju veoma promenljive vremenske prilike.

Prema njegovoj prognozi, atmosfera će ostati sparna i nestabilna, uz česte pljuskove i grmljavinu.

Posebno je upozorio na period od utorka, kada bi hladni front mogao doneti ozbiljno osveženje, jak vetar i lokalne nepogode.

– U utorak će lokalno biti uslova i za vremenske nepogode, uz nagli pad temperature – naveo je Čubrilo.

Velike oscilacije temperature

Prema njegovim prognozama, početkom sledeće nedelje temperature će dostići i 28 stepeni, ali će zatim uslediti snažno zahlađenje.

Razlika između najtoplijih i najhladnijih delova regiona mogla bi biti i preko deset stepeni u istom danu.

Čubrilo upozorava i da sredina maja verovatno neće doneti stabilizaciju vremena, već nastavak veoma promenljivih i nestabilnih uslova.

Posebno pažnju privlače modeli koji predviđaju velike količine padavina posle 13. maja, mada meteorolozi naglašavaju da će za preciznije prognoze biti potrebno još nekoliko dana.

Šta nas čeka ovog leta

Stručnjaci ocenjuju da bi leto 2026. moglo biti jedno od najtoplijih u poslednjim decenijama, sa dugim periodima ekstremnih vrućina i sve češćim tropskim noćima.

Uz to, povećava se rizik od požara, jakih oluja, urbanih poplava i naglih vremenskih obrta koji poslednjih godina sve češće pogađaju region.