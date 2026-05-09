Ovan
Posao: Ako planirate put ili važan poslovni korak, budite oprezni jer su moguće manje komplikacije i kašnjenja. Dan je ipak bolji za završavanje svakodnevnih obaveza i rešavanje sitnica koje ste odlagali.
Ljubav: Jedna osoba koju ste upoznali pod neobičnim okolnostima sve više vam okupira misli. Ako ste zauzeti, odnos sa partnerom postaje stabilniji i topliji.
Zdravlje: Povedite računa o ishrani i masnoćama. Organizam vam traži zdraviji ritam života i više discipline.
Bik
Posao: Pred vama je povoljan dan za finansije, kredite i rešavanje važnih papiroloških pitanja. Pomoć koju očekujete stiže u pravom trenutku.
Ljubav: Emocije su pojačane i želite stabilnost pored sebe. Moguća je strastvena priča koja bi vremenom mogla da preraste u ozbiljniju vezu.
Zdravlje: Imate višak energije i prijaće vam fizička aktivnost. Idealno je vreme da poradite na kondiciji.
Blizanci
Posao: Neke informacije vam još nisu potpuno jasne, pa budite oprezni u komunikaciji sa poslovnim partnerima. Mogući su manji nesporazumi.
Ljubav: Privlači vas osoba puna energije i avanturističkog duha. Pored nje se osećate posebno i vrlo brzo bi moglo doći do zbližavanja.
Zdravlje: Moguće su tegobe sa disajnim putevima, kašalj ili alergije. Ne zanemarujte simptome.
Rak
Posao: Poslovna situacija konačno ide u pravcu koji vam odgovara. Osećate olakšanje jer vidite da se trud polako isplaćuje.
Ljubav: Pred vama je zanimljiv susret sa nežnom i emotivnom osobom. Moguće je lepo poznanstvo koje ima potencijal za ozbiljniju priču.
Zdravlje: Ojačajte imunitet i povećajte unos vitamina. Potreban vam je više odmora.
Lav
Posao: Dan protiče bez većeg stresa i obaveza. Atmosfera na poslu biće opuštenija nego inače, pa ćete lakše završavati zadatke.
Ljubav: Ljubavna situacija ide u veoma dobrom pravcu. Osoba koja vam se dopada jasno pokazuje interesovanje za vas.
Zdravlje: Dobro se osećate i puni ste pozitivne energije.
Devica
Posao: Ako se bavite privatnim poslom, očekuju vas dobre vesti i mogućnost važnog pomaka u karijeri.
Ljubav: Emotivni odnosi su stabilni i donose vam osećaj sigurnosti. Slobodne Device očekuje zanimljivo novo poznanstvo.
Zdravlje: Obratite pažnju na ishranu i probavu. Organizam vam traži više balansa.
Vaga
Posao: Razgovor koji vas očekuje pomoći će vam da jasnije sagledate situaciju i donesete bolje odluke.
Ljubav: Pred vama je zanimljiv flert i prilika za novo zbližavanje. Zauzete Vage mogu očekivati više pažnje od partnera.
Zdravlje: Osetljivost sinusa i moguća glavobolja. Čuvajte se prehlade.
Škorpija
Posao: Finansijska situacija se stabilizuje i konačno dolazi uplata koju ste čekali.
Ljubav: Na emotivnom planu nema velikih promena, ali vam trenutna stabilnost sasvim odgovara.
Zdravlje: Povedite računa o ishrani i kilogramima. Potrebno je više discipline i zdravijih navika.
Strelac
Posao: Budite oprezni sa novcem i važnim stvarima jer su mogući manji gubici ili nepredviđeni troškovi.
Ljubav: Trenutno ne sagledavate situaciju potpuno realno. Dajte sebi vremena pre važnih odluka.
Zdravlje: Moguća je malaksalost ili vrtoglavica. Potrebno vam je više odmora.
Jarac
Posao: Želite da ubrzate realizaciju planova, ali je ipak potrebno još strpljenja. Dobra organizacija sada je ključ uspeha.
Ljubav: Privlači vas osoba koja nije iz vašeg mesta. Moguća je veza na daljinu ili partnerov odlazak na put.
Zdravlje: Obratite pažnju na cirkulaciju i krvotok.
Vodolija
Posao: Kreativnost vam je pojačana i lako dolazite do dobrih ideja. Ako tražite posao, otvara vam se zanimljiva prilika.
Ljubav: Prijateljski odnos sa jednom osobom mogao bi vrlo brzo da preraste u nešto mnogo više.
Zdravlje: Odlično se osećate i puni ste energije.
Ribe
Posao: Pred vama su važne informacije i razgovori koji mogu uticati na naredni poslovni period.
Ljubav: Ako ste sa partnerom vatrenog temperamenta, očekuju vas burne emocije i zanimljiva dešavanja.
Zdravlje: Potrebno vam je opuštanje i više vremena za sebe. Masaža ili odmor bi vam veoma prijali.
