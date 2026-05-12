Vreme u kom je kiša padala milion godina danas je naučnicima poznato kao karnijanska pluvijalna epizoda, koja je bila klimatska prekretnica od prethodne sušne epohe u trijasu.

Prema poslednjim istraživanjima, upravo je ova dugoročna kiša zapravo bila do sada nepoznati period izumiranja zbog vulkanskih erupcija i klimatskih promena.

U tom periodu nestala je trećina vrsta koje su živele u morima, uz takođe veliki broj izumrlih životinja i biljaka na kopnu.

Milionska kiša "očistila" je prostor za pojavljivanje vrsta kao što su dinosaurusi, ali i nekih koje i dalje postoje, zaključuju naučnici.

- Posle dugotrajnog kišnog perioda, usledila je erupcija novih vrsta. Brojne grupe vrsta koje danas imaju centralnu ulogu u ekosistemu, pojavile su se tada - kaže Jakopo del Korso, profesor geologije na Univerzitetu u Vuhanu.

Prema njihovim procenama, tada su se u okeanima pojavili planktoni, koralni grebeni, a na zemlji žabe, gušteri, krokodili, kornjače…

Autori studije o ovom periodu veruju da je kišu koja je trajala milion godina izazvalo polje lave poznato kao Vrangelija koje je pokrivalo hiljade kilometara u današnjoj Kanadi.

Snažne erupcije, kako tvrde, poslale su u atmosferu oko 5.000 gigatona ugljenika, što je nekoliko hiljada puta više nego što se sada emituje u atmosferu tokom jedne godine.

Tako velika količina gasova izazvala je ekstremne klimatske promene. Klima je postala znatno vlažnija, kiše su postale uobičajene, a okeani su postali kiseliji, što je dovelo do istrebljenja brojnih vrsta.