- Vozila sa donjim oslonačkim ležajevima bez sadržaja olova mogu pretrpeti ozbiljna oštećenja motora ukoliko je motorno ulje staro ili kontaminirano, ako se koriste neodobrena ulja i filteri ili specifični uslovi eksploatacije (naročito prekomerni broj obrtaja - overspeed), ili ako već postoje oštećenja (na primer prodor (rashladne) vode u motorno ulje ili „tuning“ motora), navodi se u saopštenju.

Loše podmazivanje, kako se navodi, može dovesti do pregrevanja i zaribavanja/loma unutrašnjih delova motora. Ukoliko dođe do loma klipnjače i pucanja bloka motora (kućišta radilice) postoji povećan rizik od požara.

Sprovodi se opoziv i zamena delova motora

Opozivi proizvoda od potrošača pod oznakama 8982TR, 8984TR i 9007TR podrazumevaju zamenu donjih ležajeva motora na pogođenim vozilima, navodi se na sajtu NEPRO.

Vlasnicima spornih kamiona preporučuje se da provere da li je njihovo vozilo obuhvaćeno opozivom i da se obrate ovlašćenim servisima radi dalje procedure.