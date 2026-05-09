Željko Mitrović svoj privatni život godinama izlaže javnosti, a jednu informaciju je ipak vešto krio.

U pitanju su njegove godine, budući da malo ko zna da Željko gazi šestu deceniju života.

Željko je rođen 31. maja 1967. godine u Beogradu i ima 58 godina.

Osnovnu i srednju školu završio je u Zemunu, a studirao je na Pravnom fakultetu.

Tokom 80-ih godina bio je basista rok grupe „Oktobar 1864“. Osnovao je muzički studio 1988. godine, a kasnije Radio i televiziju Pink, kao i diskografsku kuću City Records. Tokom devedesetih kupio je i Radio Pingvin.

Dobio unuka

Željko je nedavno otkrio da je dobio unuka.

- Stop sa događajima, mala pauza! Moj sin Sale je dobio večeras sina Vukana, tako da sam ja opet nekako i po drugi put postao DJ ED! Živeo nam Vukan - poručio je u objavi Željko Mitrović.

