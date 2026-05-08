U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, dok se tokom dana očekuje postepeno jače naoblačenje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Prema prognozi, pre podne kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se uglavnom na jugozapadu i jugu zemlje, dok će se posle podne i u večernjim satima nestabilno vreme proširiti i na ostale krajeve Srbije.

Vetar će biti slab i promenljiv, a najviša dnevna temperatura kretaće se od 21 do 26 stepeni.

RHMZ navodi da će se promenljivo i relativno toplo vreme zadržati i narednih dana, uz smenu sunčanih perioda, oblačnosti i povremene kratkotrajne kiše ili pljuskova sa grmljavinom.

Meteorolozi ističu da se više padavina očekuje posebno u subotu, kao i sredinom naredne sedmice. Dnevne temperature u većini mesta biće od 21 do 28 stepeni, dok se od srede, 13. maja, očekuje postepen pad temperature.

Todorović: Kišni dani u maju

Govoreći o prognozi za maj, meteorolog Nedeljko Todorović je naveo da se od utorka ili srede očekuje promenljivija varijanta vremena — dva do tri dana toplo i sunčano, ali bez ekstremno visokih temperatura, a zatim kiša i osveženje.

"Otprilike najtopliji dan je 25, 28, pa dođe dva, tri dana kiša, osveženje, da bude maksimalna 18, 22", rekao je Todorović.

Dodaje da bi, ako se izuzme prvih deset dana maja kada kiše gotovo nije bilo, ostatak meseca mogao da liči na prosečnu majsku varijantu vremena.

"Tako da prvi nagoveštaji prve ozbiljne kiše možda biće 12, 13, 14. maj, ali to će biti opet ne ona prostrana oblačnost da svako mesto dobije određenu količinu, nego sad prelazimo, kako odmiče maj, kako biva sve toplije, na lokalni karakter kiše, znači u vidu pljuskova i neke kratkotrajne kiše, najčešće pljusak sa grmljavinom", objasnio je Todorović za RTS.