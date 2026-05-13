Vozače danas očekuju izmene u saobraćaju na nekoliko važnih deonica u Srbiji, a posebna pažnja usmerena je na auto-put E-763, odnosno Miloš Veliki, gde se izvode radovi u tunelu Trbušani, na deonici između petlji Preljina i Pakovraće.

Danas, 13. maja, od 10 do 18 časova, zbog radova na održavanju ITS opreme i sistema za upravljanje tunelima, obustavljen je saobraćaj kroz desnu cev tunela Trbušani, dok se vozila kreću dvosmerno kroz levu cev, u smeru ka Čačku.

Sutra, 14. maja, u istom terminu, od 10 do 18 časova, biće zatvorena leva cev tunela, a saobraćaj će se odvijati dvosmerno kroz desnu cev, u smeru ka Beogradu.

Radovi se izvode i na auto-putu E-80, između petlji Pirot Zapad i Pirot Istok, u smeru ka Pirotu, gde je zbog pranja desne cevi tunela Sarlah zatvorena vozna traka, dok se saobraćaj odvija preticajnom trakom, do 18. maja.

Na auto-putu E-75, od petlje Bubanj Potok do tunela Straževica, danas od 8 do 15 časova izvode se radovi na redovnom održavanju u oba smera. Zatvorena je preticajna traka, dok se saobraćaj odvija voznom i zaustavnom trakom.

Kod naplatne stanice Subotica, takođe na E-75, od 8.30 do 17 časova izvode se radovi na pregledu treptača i solarnih panela, a saobraćaj će se odvijati uz naizmenično zatvaranje zaustavne i preticajne trake.

Od 13. do 15. maja, od 19 do 5 časova, radovi će se izvoditi i u tunelima Lipak i Železnik, na deonici Orlovača – Ostružnica, u smeru Bubanj Potok – Ostružnica. Saobraćaj će biti obustavljen kroz leve tunelske cevi, dok će se vozila kretati dvosmerno kroz desne cevi.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji trenutno nema zadržavanja vozila.

Prema informacijama Uprave granične policije od 7.15 časova, najveća zadržavanja beleže se za teretna vozila na izlazu iz zemlje. Na graničnom prelazu Batrovci kamioni čekaju 240 minuta, na Šidu 180 minuta, na Bezdanu 120 minuta, dok se na Kelebiji čeka 60 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila.