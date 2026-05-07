Infekcije hantavirusom u Argentini skoro su se udvostručile od juna 2025. godine, potvrdilo je argentinsko Ministarstvo zdravlja.

Holandski brod MV Hondijus, koji se nalazi kod obale Zelenortskih Ostrva, trenutno prevozi skoro 150 zarobljenih putnika. Velika većina putnika se zaključala u svoje kabine kako bi izbegla smrtonosni hantavirus, dok panika i dalje hvata brod.

Virus je već odneo živote tri putnika, a najmanje osam drugih je teško obolelo. Agencija za zdravstvenu bezbednost Ujedinjenog Kraljevstva (UKHSA) potvrdila je da su se dve osobe koje su bile na krstarenju vratile u Britaniju i da se samoizoluju nakon što nisu pokazivale nikakve simptome.

Argentina, odakle je krstarenje za Antarktik krenulo, Svetska zdravstvena organizacija konstantno rangira kao mesto sa najvećom učestalošću ove retke bolesti koju prenose glodari u Latinskoj Americi.

- Argentina je postala tropskija zbog klimatskih promena, a to je donelo poremećaje, poput denge i žute groznice, ali i nove tropske biljke koje proizvode seme za razmnožavanje miševa. Nema sumnje da se vremenom hantavirus sve više širi - rekao je Ugo Pici, istaknuti argentinski specijalista za zarazne bolesti.

Argentinsko ministarstvo zdravlja je u utorak prijavilo 101 infekciju hantavirusom od juna 2025. godine, što je otprilike dvostruko više slučajeva nego što je zabeleženo u istom periodu prethodne godine, prema AP vestima.

Argentina je izdala upozorenja početkom ove godine

Ministarstvo je u januaru izdalo upozorenje o nekoliko smrtonosnih epidemija, uključujući i one u najnaseljenijoj provinciji Buenos Ajres. Pošto seoske bolnice nisu bile dovoljno opremljene, stanovnici nisu imali pojma šta ih je snašlo.

Dejzi Morinigo i David Delgado rekli su da su u početku mislili da njihov 14-godišnji sin ima grip kada je dobio temperaturu i bolove u telu. Lekari koji su prvi put videli Rodriga u gradu San Andres de Žiles poslali su ga kući sa ibuprofenom i naredbom za odmor.

Ali disanje energičnog učenika četvrtog razreda se pogoršalo. Prvog januara su Rodriga hitno prebacili na intenzivnu negu. Umro je samo dva sata nakon što je test na hantavirus bio pozitivan.

- Nikome na svetu ne bih poželeo ovu bol - rekao je Delgado.

Portparol je rekao: "Oceanwide Expeditions može da potvrdi da je prvi od dva medicinski opremljena aviona, sa dve od tri osobe prebačene sa broda Hondius ranije danas, sleteo u Holandiju. Dve osobe na brodu su primili specijalizovani medicinski i skrining timovi. Drugi medicinski opremljeni avion sa trećom osobom trenutno kasni. Osoba na brodu je i dalje u stabilnom stanju. Obavestićemo vas o dolasku ovog drugog aviona što je pre moguće".

- Oceanwide Expeditions može da potvrdi da je brod Hondius napustio Zelenortska Ostrva u 19:15 časova po srednjoevropskom vremenu i da se sada kreće ka severu. Prema trenutnom planu, brod Hondius će otploviti ka Kanarskim Ostrvima. Očekuje se da će to trajati 3-4 dana. Tri dodatna medicinska stručnjaka su se ukrcala na brod Hondius kako bi pružili optimalnu medicinsku negu tokom putovanja. Oceanwide Expeditions je u stalnom bliskom razgovoru sa nadležnim organima u vezi sa tačnim mestom dolaska, procedurama karantina i skrininga za sve goste, kao i preciznim vremenskim okvirom. U ovoj fazi nismo u mogućnosti da potvrdimo detalje o daljem putovanju gostiju. To zavisi od medicinskog saveta i ishoda strogih procedura skrininga. Tesna saradnja se nastavlja sa lokalnim i međunarodnim organima, uključujući SZO, RIVM, nadležne ambasade i holandsko Ministarstvo spoljnih poslova - zaključio je.