Dugi letovi često donose dosadu, nemir i potrebu da se vreme nekako „ubije“, ali ono što se dogodilo na jednom 11-časovnom putovanju prevazilazi uobičajene priče iz aviona. Putnici su ostali zatečeni kada je jedan mladić odlučio da svoju sportsku rutinu ne prekida ni na visini od nekoliko hiljada metara.

Umesto da odmara, kao većina saputnika, kreator sadržaja i strastveni maratonac Dom Stroh pretvorio je avionski toalet u improvizovani prostor za trčanje. Snimak njegovog neobičnog „vežbanja“ ubrzo je završio na društvenim mrežama i izazvao lavinu reakcija širom sveta.

„Istrčao“ 5 kilometara u toaletu

Na snimku koji je brzo prikupio više od dva miliona pregleda, vidi se kako Stroh u skučenom prostoru toaleta sprovodi svoju rutinu. Pokrenuo je pametni sat, a zatim ponavljao kružne pokrete u ograničenom prostoru, uključujući penjanje na spuštenu WC šolju, okretanje i silazak, dok je Strava aplikacija navodno beležila aktivnost koja je trajala skoro sat vremena.

Na kraju, prema njegovim navodima, „istrčao“ je čak 5 kilometara.

Reakcije: od neverice do šale

Njegov potez izazvao je brojne reakcije na mrežama — od zbunjenosti do humora.

„WC verovatno nije napravljen kao steper“, „Da li si dobro?“, „Da li je ovo skeč?“ bili su samo neki od komentara, dok su drugi u šali primetili da sada imaju objašnjenje zašto se ponekad dugo čeka na slobodan toalet u avionu.

Nije jedini incident u avionu

Ovaj neobičan slučaj nije jedini koji je privukao pažnju putnika i javnosti.

Na jednom drugom letu, na relaciji Doha–Moskva, putnica je izazvala neprijatnu situaciju kada je svoje noge podigla i naslonila na sedište ispred sebe, koristeći ga kao oslonac. Putnik ispred nje bio je primoran da se pomeri, dok su ostali putnici i članovi posade pokušavali da je ubede da skloni noge.

Prema navodima svedoka, putnica je u početku odbijala da posluša, uprkos insistiranju posade, a situacija je potrajala neko vreme pre nego što je na kraju ipak popustila i vratila noge u normalan položaj.