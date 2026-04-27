Utorak, 27. april 1999. godine zapisan je u istoriji Surdulice. Tada je, u jednom od najjačih NATO napada poginulo 20 civila, među kojima i 12 dece. Povređeno je više od 100 građana, a srušeno ili oštećeno preko 500 kuća.

Pre 27 godina, u NATO bombardovanju centra Surdulice, grada južno od Leskovca, poginulo je 20 civila, među kojima i 12 dece.

Pored toga, povređeno je više od 100 građana, a srušeno je ili oštećeno preko 500 kuća.

27. april 1999. zapisan je u istoriji Surdulice, varošice na jugu Srbije, sa oko 13.000 stanovnika, u kome žive Srbi, Bugari i Romi.

Oko podneva, tog utorka je pogođen gusto naseljeni deo Surdulice.

Delovi nameštaja i automobila, polomljene cigle i staklo, razrovana ulica, krater od nekoliko metara prizor je koji su strani i domaći novinari mogli videti dan posle bombardovanja u Zmaj Jovinoj ulici.

U Surdulici je u podne NATO avijacija ispalila više od deset projektila.

Na raskrsnici, odnosno proširenju razrovane Zmaj Jovine ulice, petnaestak kuća je teško oštećeno, a nekoliko do temelja porušeno.

Najveća razaranja su bila u kompleksu porodičnih zgrada u toj ulici.

NATO avijacija, koja je od 6. aprila do 27. aprila na Surdulicu ispalila 175 projektila, gađala je i kuće u Beogradskoj ulici u novom naselju Piskavica, gde je pričinjena velika materijalna šteta.

Osim istočnog dela gradića Piskavice, projektilima je zasut i jugoistični deo, nedaleko od centra grada- takozvana kolonija Drnske divizije, gde su za samo nekoliko sekundi uništeni životi i pričinjena ogromna materijalna šteta.

Tada je portparol NATO Džejms Šej izjavio da je reč o "jednoj bombi koja je promašila cilj", ali ga je demantovao izveštač američke TV mreže Si-En-En, koji je, na osnovu onog što je video na licu mesta, rekao: "Nema nikakve sumnje, potpuno sam uveren na osnovu onoga što vidim da je ovde palo više od jedne bombe".

Bio je to za mesec dana treći i najžešći udar NATO na Surdulicu.

Surdulica je ponovo bila meta bombi NATO 31. maja 1999, kada je 20 civila ubijeno i 88 povređeno u napadu na gerontološki centar i sanatorijum.

Prethodno je 21. aprila u napadu NATO na izbegličko naselje u Surdulici u kome su bile smeštene srpske izbeglice iz Republike Srpske Krajine poginulo je 10 izbeglica, od kojih šestoro dece, a ranjeno je 16.