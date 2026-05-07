Testenina od bajatog hleba je jelo koje spaja jednostavnu pripremu sa neobičnim, ali prijatnim ukusom. Dovoljno je da se stari hleb potopi u vodu i usitni, a zatim pomeša sa brašnom i vodom kako bi se dobilo elastično testo koje podseća na klasičnu testeninu. Zahvaljujući tome, jelo dobija nežnu teksturu i blago orašast ukus koji se odlično slaže sa jednostavnim sosovima.

Ovo jelo savršeno se uklapa u ideju „ne bacati hranu“, duboko ukorenjenu u italijanskoj kulinarskoj tradiciji. Ne zahteva ni skupe sastojke ni posebno kulinarsko umeće, a ipak omogućava pripremu zasitnog i ukusnog obroka. Ključ je u jednostavnom odnosu sastojaka — jednaka količina prezli od ustajalog hleba, brašna i vode. Od te tri komponente dobija se masa koja se nakon mešenja lako oblikuje u testeninu.

Testenina od bajatog hleba predstavlja pojednostavljenu verziju jela passatelli, koje potiče iz siromašnijih regiona Italije, gde se svaka kriška hleba smatrala dragocenom. Italijanski kuvari često ističu da se i od najskromnijih namirnica može napraviti jelo bogato ukusom, naglašavajući da se upravo u takvim receptima ogleda prava kreativnost i poštovanje prema hrani.

Kako pripremiti testeninu od bajatog hleba?

Sastojci:

100 g bajatog hleba

100 g pšeničnog brašna tip 500

100 ml vode

prstohvat soli

Priprema:

Na početku je potrebno da se bajati hleb potpuno osuši — možete ga staviti i na nekoliko minuta u blago zagrejanu rernu. Zatim ga sameljite u fine prezle i izmerite oko 200 g.

U veću posudu sipajte prezle, brašno i prstohvat soli. Postepeno dodajte toplu vodu, uz stalno mešenje rukom. Nakon nekoliko minuta trebalo bi da dobijete glatko, elastično testo koje se lako oblikuje.

Testo zatim podelite na porcije i provlačite kroz presu za krompir sa većim otvorima, kako biste dobili deblje rezance. Ako nemate presu, možete ga oblikovati i ručno, sečenjem na manje komade.