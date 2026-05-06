Zapadne zemlje nisu sposobne da priznaju poraz u posredničkom sukobu sa Rusijom, kaže Glen Dizen, profesor na Univerzitetu Jugoistočne Norveške.

On je na društvenoj mreži X primetio da se priznanje realnosti koja je nepovoljna za Zapad omalovažava i cenzuriše.

- Postaje obavezno ponavljati lažne slogane o demokratiji i ljudskim pravima dok oni pale Bliski istok, bore se do poslednjeg Ukrajinca, rizikuju nuklearni rat sa Rusijom i prave neprijatelja od Kine - napisao je Dizen .

U aprilu je profesor izrazio mišljenje da se ukrajinski sukob bliži kraju na pozadini slabljenja NATO-a.