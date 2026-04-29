Ocena glavnog urednika blokaderskog lista Nova Rajka Pivljanina, izrečena na N1, da su protesti studenata kao "prolećni virus", koji će se ili spontano ugasiti ili će ih vremenom preuzeti neka politička opcija, govori da i najveći podržavaoci novog pokreta ne veruju u njegovu dugotrajnost i rezultate, a skepticizam je opravdan jer smo u prethodnim godinama pa i decenijama svedočili neuspehu sličnih "energija".

Od studenata 1968, preko "plišane revolucije" 1991, zatim studentskih protesta 1996/97. koje je i te kako pomogla opozicija, pa do na početku masovnih "1 od 5 miliona", završenih apatijom učesnika.

"Studenti su generalno kao jedan prolećni virus koji iznenada, dođe, bane, donese simptome nade i u nekom trenutku se ili ugasi ili ga prisvoji neka politička opcija ili pristane na saradnju, tako je to kroz istoriju bilo," rekao je Pivljanin.

Za profesora Fakuleta političkih nauka Milana Petričkovića očigledno je da su aktuelni studenti blokaderi vrsta alatke koja se koristi u obojenim revolucijama.

Potrošna roba

Prema njegovim rečima, bez organizovanosti, logistike i finansiranja ne može da postoji studentska lista, jer ne postoji organizovana politička platforma, s obzirom da se od fakulteta do fakulteta razlikuju opcije.

- Uvek su studenti bili alatke, jer se koristi njihova energija, a iza toga se nalaze političke opcije. Možemo da napravimo komparaciju sa ranijim godinama kada su studenti protestovali, ali znamo da tada nije bilo blokada, već je tada postajala platforma i bio je u pitanju sasvim drugačiji kontekst. Studenti nisu blokirali i rušili fakultet, sada je dublja pozadina svega, jer su studenti zloupotrebljeni da se destabilizuje država. Sigurno je da će studenti razumeti da sve što je činjeno do sada, predstavlja iskorišćavanje njihove energije. Dobar deo studenata se već razočarao, jer naivno veruju i tek kada se sabere sve šta su radili, shvatiće da su bili jedna vrsta igračke sa kojima se igra nevladin sektor, deo opozicije i interesni centri moći. Pre ili kasnije će doći do otrežnjenja. Izgubio se polet koji je postojao na početku, ostao je radikalni deo koji će biti agresivan, ali neće imati veliku težinu. Sve ima početak, kulminaciju i svoj kraj," kazao je Petričković.

Prazne parole

Analitičar Marko Matić siguran je, kaže za Kurir, da će se veštačka priča studenata u blokadi na kraju "ispumpati".

"To će se dogoditi već na predstojećim izborima, gde će se pokazati da građani žele da glasaju za programe, a ne maglovita obećanja i prazne parole. Svaki sudar s realnošću pozitivno će uticati na unapređenje našeg političkog i demokratskog procesa i to će otvoriti prostor da se politikom bave ljudi koji imaju ideje i programe, a ne anonimni plenumi i skriveni centri moći koji sopstvene građane ne smeju da pogledaju u oči," rekao je Matić.