Društvo, društvene teme
Uvek u toku.
BizPortal Lepote Srbije Naj Žena Trpeza Sport Penzionisani

Društvo

Struja u Evropi ponovo poskupljuje: Razlike ogromne, evo gde je najskuplja, a gde najjeftinija

Najskuplju električnu energiju za domaćinstva imala je Irska, sa cenom od 40,42 evra za 100 kilovat-sati, dok je struja ubedljivo najjeftinija u Mađarskoj sa 10,82 evra za 100 kilivat-sati.

 
Autor:  Milica Krstić
06.05.2026.11:53
0
Struja u Evropi ponovo poskupljuje: Razlike ogromne, evo gde je najskuplja, a gde najjeftinija
Foto: Shutterstock
Potraga za nestalom osobom još uvek traje: Ronioci češljaju dno jezera
Foto: Printscreen | Foto: RINA
 Potraga za nestalom osobom još uvek traje: Ronioci češljaju dno jezera
Prethodna vest
Umro bivši premijer Republike Srpske
Printscreen
Umro bivši premijer Republike Srpske
Sledeća vest

Prosečna cena električne energije za domaćinstva u Evropskoj uniji u drugoj polovini 2025. blago je porasla, na 28,96 evra za 100 kilovat-sati, objavio je Evrostat.

Prema podacima evropskog statističkog zavoda, u prvih šest meseci prošle godine 100 kilovat-sati prosečno su koštali 28,79 evra. Rast cena je posledica povećanja poreza i dažbina, koji su porasli i nominalno i kao udeo u konačnom računu za električnu energiju.

Najskuplju električnu energiju za domaćinstva imala je Irska, sa cenom od 40,42 evra za 100 kilovat-sati, ispred Nemačke (38,69) i Belgije (34,99).

Najniže cene zabeležene su u Mađarskoj (10,82 evra), na Malti (12,82) i u Bugarskoj (13,55).

Najveći rast cena električne energije u odnosu na isti period prethodne godine zabeležen je u Rumuniji, gde je struja poskupela za 58,6 odsto, dok su značajna povećanja registrovana i u Austriji i Irskoj.

Istovremeno, pad cena zabeležen je na Kipru (14.7 odsto), a slede Francuska i Danska.

Alo.rs/Telegraf

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije
Preuzmite aplikaciju
Play store App store

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Možda vas zanima

VUČIĆ O NIS-U: Nadamo se da ćemo u narednim nedeljama to moći da završimo

VUČIĆ O NIS-U: Nadamo se da ćemo u narednim nedeljama to moći da završimo

20:20 | 14
NE MOGU U JASENOVAC DA POLOŽIM CVEĆE, SVE JE JASNO Vučić o izjavi Plenkovića: Ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj, to je odavno logično
Foto: Alo | Tanjug

NE MOGU U JASENOVAC DA POLOŽIM CVEĆE, SVE JE JASNO Vučić o izjavi Plenkovića: Ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj, to je odavno logično

19:01 | 31
IZBORI PRED KRAJ 2026. OPREDELIĆE SUDBINU SRBIJE Vučić zamolio građane samo jednu stvar
Foto: Alo | Tanjug

IZBORI PRED KRAJ 2026. OPREDELIĆE SUDBINU SRBIJE Vučić zamolio građane samo jednu stvar

18:55 | 51
ULOŽILI SMO 135 MILIONA EVRA U RUMU Vučić pozvao građane: Doveli smo 12 fabrika, učestvujte zajedno sa nama
Foto: Alo | Tanjug

ULOŽILI SMO 135 MILIONA EVRA U RUMU Vučić pozvao građane: Doveli smo 12 fabrika, učestvujte zajedno sa nama

18:40 | 24
I DANAS STE MOGLI DA ČUJETE "STRELJAĆEMO VUČIĆA" Predsednik upitao blokadere: Je li to vaš program i plan?
Foto: Alo | Tanjug

I DANAS STE MOGLI DA ČUJETE "STRELJAĆEMO VUČIĆA" Predsednik upitao blokadere: Je li to vaš program i plan?

18:27 | 29
VUČIĆ DOBIO NEOBIČAN POKLON OD GRAĐANA "Ovo nikada u životu nisam video"
Foto: Alo | Tanjug

VUČIĆ DOBIO NEOBIČAN POKLON OD GRAĐANA "Ovo nikada u životu nisam video"

18:14 | 41
struja cene evropa cene struje

Povezane vesti

Srbija stabilnija od mnogih svetskih sila! Vučiću odaju priznanje u svetu: Među retkima koji razumeju!
ATA
Srbija ima svega

Srbija stabilnija od mnogih svetskih sila! Vučiću odaju priznanje u svetu: Među retkima koji razumeju!

12:43 | 0
Evropa u panici: Američko "ne" Nemačkoj menja sve!
Foto: Shutterstock | Shutterstock
Kakav udar!

Evropa u panici: Američko "ne" Nemačkoj menja sve!

11:09 | 0
Medvedev se obrušio na Nemce! Ovo je njegova brutalna poruka - to samo Rusi smeju da kažu
EPA/EKATERINA SHTUKINA/ SPUTNIK / GOVERNMENT PRESS SERVICE
au!

Medvedev se obrušio na Nemce! Ovo je njegova brutalna poruka - to samo Rusi smeju da kažu

08:54 | 0
„Nafta će ostati trajno skupa!“ Vučić najavio neminovne promene koje će pogoditi sve
printskrin
Energetska politika

„Nafta će ostati trajno skupa!“ Vučić najavio neminovne promene koje će pogoditi sve

21:31 | 43
Šok sa Zapada: „Decu uvlače u kult smrti!“
Ilustracija
Teške optužbe

Šok sa Zapada: „Decu uvlače u kult smrti!“

20:20 | 0
Komentari (0)

Društvo

Čuvena pesma Đurđevdan nastala je u vozu za Jasenovac: To je bio poslednji vapaj Srba koji su išli u logor smrti
EPA ANTONIO BAT EPA/ANTONIO BAT

Čuvena pesma Đurđevdan nastala je u vozu za Jasenovac: To je bio poslednji vapaj Srba koji su išli u logor smrti

13:53 | 0
MUP se hitno oglasio na Instagramu: Povod je Đurđevdan - oprez!
Foto: Alo | Alo!

MUP se hitno oglasio na Instagramu: Povod je Đurđevdan - oprez!

13:42 | 0
Batut se hitno oglasio zbog hantavirusa: Otkriveno da li smrtonosna infekcija cirkuliše u Srbiji

Batut se hitno oglasio zbog hantavirusa: Otkriveno da li smrtonosna infekcija cirkuliše u Srbiji

13:23 | 0
"Zemljotres kod Sombora šesti od 15. veka" Profesor Jovanović otkriva: Evo gde u Srbiji preti najjača aktivnost
Prinstcreen/Ai ilustracija

"Zemljotres kod Sombora šesti od 15. veka" Profesor Jovanović otkriva: Evo gde u Srbiji preti najjača aktivnost

13:15 | 0
Čovek pred svaki Đurđevdan veže jagnje ili ovcu na kanapu, i... Mreže se usijale zbog slika, Srbija se podelila
Društvene mreže

Čovek pred svaki Đurđevdan veže jagnje ili ovcu na kanapu, i... Mreže se usijale zbog slika, Srbija se podelila

13:07 | 0
Preokret posle paklenog dana: RHMZ objavio šta nas sutra čeka s vremenom
Ai ilustracija

Preokret posle paklenog dana: RHMZ objavio šta nas sutra čeka s vremenom

12:39 | 0
Zemljotres u Somboru odjeknuo u medijima, sličan je zabeležen pre više od 100 godina!
Foto: Alo | Foto: Alo/ilustracija

Zemljotres u Somboru odjeknuo u medijima, sličan je zabeležen pre više od 100 godina!

11:43 | 0
Beograd na vodi se širi: Grade se stambene zgrade, evo šta će biti sa halama Sajma
Foto: Shutterstock/ mladen.coko

Beograd na vodi se širi: Grade se stambene zgrade, evo šta će biti sa halama Sajma

11:36 | 0
Kakav vremenski preokret! Pljuskovi, grmljavina i pesak iz Sahare - spremite se!
Tanjug/VLADIMIR ŠPORČIĆ

Kakav vremenski preokret! Pljuskovi, grmljavina i pesak iz Sahare - spremite se!

11:25 | 0
Ističe rok za prijave za beogradske predškolske ustanove: Konačne rang-liste krajem juna

Ističe rok za prijave za beogradske predškolske ustanove: Konačne rang-liste krajem juna

11:12 | 0

Najnovije

Društvo

Najčitanije

1min

Čuvena pesma Đurđevdan nastala je u vozu za Jasenovac: To je bio poslednji vapaj Srba koji su išli u logor smrti

2min

Da li ih se sećate? Ludilo Partizanovih stranaca: Jedan postao pokeraš, drugi opasan glumac, a jednog svake godine "sahrane"

4min

Odmah reagujte Važno upozorenje za Gmail korisnike - evo šta treba da uradite

8min

Tela muškarca i žene poslata na obdukciju. ribar ih pronašao kako plutaju Savom

9min

Matična mleč, najsavršenija namirnica: Čuva srce, mozak i imunitet, a ovako se koristi

1min

Čuvena pesma Đurđevdan nastala je u vozu za Jasenovac: To je bio poslednji vapaj Srba koji su išli u logor smrti

12min

MUP se hitno oglasio na Instagramu: Povod je Đurđevdan - oprez!

31min

Batut se hitno oglasio zbog hantavirusa: Otkriveno da li smrtonosna infekcija cirkuliše u Srbiji

39min

"Zemljotres kod Sombora šesti od 15. veka" Profesor Jovanović otkriva: Evo gde u Srbiji preti najjača aktivnost

47min

Čovek pred svaki Đurđevdan veže jagnje ili ovcu na kanapu, i... Mreže se usijale zbog slika, Srbija se podelila

21H

Umro drugi sin influenserke Bojane Mutić: Prvog nasledinka (12) nedavno izgubila

19H

Ambasada Kine reagovala zbog laži u "Utisku nedelje": Pozivamo da prestanu sa širenjem netačnih informacija

15H

"Imamo snimak razgovora policijskog komandanta za 15. mart" Vučić otkrio: Sprečili smo scenario haosa!

23H

Ubijen član porodice poznatog pevača: "Slomio si mi srce, brate moj, počivaj u miru"

14H

Evo od čega boluje Zorica Brunclik: Lekari bili prinuđeni da sve priznaju!

Vidi sve

Dnevni horoskop

Vidi sve

Vremenska prognoza

Galerije

Tramp je odustao od rata! Veleobrt u pregovorima, sve je gotovo?!
Prinstcreen/Ai ilustracija

UŽIVOTramp je odustao od rata! Veleobrt u pregovorima, sve je gotovo?!

Rusi udarili na Odesu i Sumsu oblast: U strašnim napadima povređeno i dete
Alexander Polegenko / Zuma Press / Profimedia

Rusi udarili na Odesu i Sumsu oblast: U strašnim napadima povređeno i dete

"Kupila sam Audi TT od prvog honorara" Breskvica o poslovima pre pevačke karijere
Foto: Alo | Alo

"Kupila sam Audi TT od prvog honorara" Breskvica o poslovima pre pevačke karijere

"Neke priče nisu za naslovnu stranu" Bojana Lazić za Alo! o prazniku rada i putu do slave
Privatna arhiva

"Neke priče nisu za naslovnu stranu" Bojana Lazić za Alo! o prazniku rada i putu do slave

Blokaderi zaratili zbog Žakline! Leti perje oko ulaska u politiku lažne Hajdinove unuke  
Foto: Alo | Alo
Štampano izdanje

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,03 117,38 117,73
USD USD 100,2 100,5 100,8
CAD CAD 73,52 73,74 73,96
AUD AUD 71,64 71,85 72,07
GBP GBP 135,42 135,83 136,24
CHF CHF 127,68 128,06 128,45

Anketa

Da li se pridržavate posta?

Rezultati