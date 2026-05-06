Nova pravila za struju: Menja se obračun, evo ko će najviše osetiti udar i hoće li biti poskupljenja

Pripremljene su izmene i dopune Metodologije za određivanje cene električne energije za garantovano snabdevanje, koje donose važne novine u načinu obračuna, strukturi troškova i definisanju kategorija kupaca. Odluka će početi da važi osam dana nakon objavljivanja u Službenom glasniku.

Izmene se odnose na preciznije definisanje troškova, uvođenje novih kategorija kupaca, ali i detaljniji način obračuna električne energije za određene proizvođače, posebno elektrane.

Novi način evidentiranja troškova

Jedna od ključnih promena odnosi se na način raspodele zajedničkih operativnih troškova. Umesto dosadašnjeg pozivanja na opšte "objektivne kriterijume", sada se precizira da će raspodela biti uređena posebnom odlukom Agencije za energetiku.

Tom odlukom biće definisani način, postupak i rokovi za vođenje knjigovodstvenih evidencija, kao i pravila za razdvajanje računa po delatnostima, što bi trebalo da doprinese većoj transparentnosti u poslovanju energetskih subjekata.

Uveden novi trošak u obračunu

Metodologija je dopunjena i u delu koji se odnosi na operativne troškove. Kao nova stavka uvedeni su troškovi lizinga sredstava sa pravom korišćenja dužim od godinu dana.

Ova izmena može imati uticaj na ukupne troškove energetskih kompanija.

Formirana nova grupa kupaca

Značajna novina je i uvođenje posebne grupe kupaca pod nazivom "elektrane".

U okviru kategorija potrošnje na srednjem i niskom naponu, elektrane se sada posebno izdvajaju kao energetski subjekti koji proizvode električnu energiju, čime se dodatno precizira njihov status u sistemu garantovanog snabdevanja.

Detaljniji obračun za elektrane

Najopsežnije izmene odnose se na način obračuna električne energije za elektrane, koji je sada detaljno razrađen u zavisnosti od tehničkih karakteristika postrojenja.

Obračun će zavisiti od više faktora, uključujući tip generatora, način priključenja na sistem, učešće u regulaciji napona i način merenja potrošnje.

Za deo elektrana primenjivaće se obračun samo kroz tarife za aktivnu energiju i mesto isporuke, dok će za druge, u zavisnosti od režima rada i tehničkih parametara, biti uključene i dodatne stavke poput reaktivne energije i aktivne snage.

Posebno je naglašeno da će u pojedinim slučajevima celokupan iznos izmerene reaktivne energije biti tarifiran, što može uticati na troškove proizvođača.

Šta to znači za tržište

Ove izmene predstavljaju korak ka preciznijem i transparentnijem regulisanju energetskog sektora, uz jasnije definisane obaveze i troškove za učesnike na tržištu.

Iako se odluka pre svega odnosi na energetske subjekte i proizvođače, promene u strukturi troškova i metodologiji obračuna potencijalno mogu da imaju posredan uticaj i na krajnje korisnike kroz eventualno buduće korekcije cena električne energije.

