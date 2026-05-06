Društvo, društvene teme
Uvek u toku.
BizPortal Lepote Srbije Naj Žena Trpeza Sport Penzionisani

Društvo

Nova pravila za struju: Menja se obračun, evo ko će najviše osetiti udar i hoće li biti poskupljenja

Izmene se odnose na preciznije definisanje troškova, uvođenje novih kategorija kupaca, ali i detaljniji način obračuna električne energije za određene proizvođače, posebno elektrane.

 
Autor:  Milica Krstić
06.05.2026.11:06
0
Nova pravila za struju: Menja se obračun, evo ko će najviše osetiti udar i hoće li biti poskupljenja
Vladimir Marković
Neviđena dominacija: Crveno-beli oborili rekord i ispisali istoriju Neviđena dominacija: Crveno-beli oborili rekord i ispisali istoriju
Prethodna vest
Čovek spojio četiri kontejnera i izgradio kuću iz snova (VIDEO) Čovek spojio četiri kontejnera i izgradio kuću iz snova (VIDEO)
Sledeća vest

Pripremljene su izmene i dopune Metodologije za određivanje cene električne energije za garantovano snabdevanje, koje donose važne novine u načinu obračuna, strukturi troškova i definisanju kategorija kupaca. Odluka će početi da važi osam dana nakon objavljivanja u Službenom glasniku.

Izmene se odnose na preciznije definisanje troškova, uvođenje novih kategorija kupaca, ali i detaljniji način obračuna električne energije za određene proizvođače, posebno elektrane.

Novi način evidentiranja troškova

Jedna od ključnih promena odnosi se na način raspodele zajedničkih operativnih troškova. Umesto dosadašnjeg pozivanja na opšte "objektivne kriterijume", sada se precizira da će raspodela biti uređena posebnom odlukom Agencije za energetiku.

Tom odlukom biće definisani način, postupak i rokovi za vođenje knjigovodstvenih evidencija, kao i pravila za razdvajanje računa po delatnostima, što bi trebalo da doprinese većoj transparentnosti u poslovanju energetskih subjekata.

Uveden novi trošak u obračunu

Metodologija je dopunjena i u delu koji se odnosi na operativne troškove. Kao nova stavka uvedeni su troškovi lizinga sredstava sa pravom korišćenja dužim od godinu dana.

Ova izmena može imati uticaj na ukupne troškove energetskih kompanija.

Formirana nova grupa kupaca

Značajna novina je i uvođenje posebne grupe kupaca pod nazivom "elektrane".

U okviru kategorija potrošnje na srednjem i niskom naponu, elektrane se sada posebno izdvajaju kao energetski subjekti koji proizvode električnu energiju, čime se dodatno precizira njihov status u sistemu garantovanog snabdevanja.

Detaljniji obračun za elektrane

Najopsežnije izmene odnose se na način obračuna električne energije za elektrane, koji je sada detaljno razrađen u zavisnosti od tehničkih karakteristika postrojenja.

Obračun će zavisiti od više faktora, uključujući tip generatora, način priključenja na sistem, učešće u regulaciji napona i način merenja potrošnje.

Za deo elektrana primenjivaće se obračun samo kroz tarife za aktivnu energiju i mesto isporuke, dok će za druge, u zavisnosti od režima rada i tehničkih parametara, biti uključene i dodatne stavke poput reaktivne energije i aktivne snage.

Posebno je naglašeno da će u pojedinim slučajevima celokupan iznos izmerene reaktivne energije biti tarifiran, što može uticati na troškove proizvođača.

Šta to znači za tržište

Ove izmene predstavljaju korak ka preciznijem i transparentnijem regulisanju energetskog sektora, uz jasnije definisane obaveze i troškove za učesnike na tržištu.

Iako se odluka pre svega odnosi na energetske subjekte i proizvođače, promene u strukturi troškova i metodologiji obračuna potencijalno mogu da imaju posredan uticaj i na krajnje korisnike kroz eventualno buduće korekcije cena električne energije.

Alo.rs/Blic

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije
Preuzmite aplikaciju
Play store App store

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Možda vas zanima

VUČIĆ O NIS-U: Nadamo se da ćemo u narednim nedeljama to moći da završimo

VUČIĆ O NIS-U: Nadamo se da ćemo u narednim nedeljama to moći da završimo

20:20 | 14
NE MOGU U JASENOVAC DA POLOŽIM CVEĆE, SVE JE JASNO Vučić o izjavi Plenkovića: Ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj, to je odavno logično
Foto: Alo | Tanjug

NE MOGU U JASENOVAC DA POLOŽIM CVEĆE, SVE JE JASNO Vučić o izjavi Plenkovića: Ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj, to je odavno logično

19:01 | 31
IZBORI PRED KRAJ 2026. OPREDELIĆE SUDBINU SRBIJE Vučić zamolio građane samo jednu stvar
Foto: Alo | Tanjug

IZBORI PRED KRAJ 2026. OPREDELIĆE SUDBINU SRBIJE Vučić zamolio građane samo jednu stvar

18:55 | 51
ULOŽILI SMO 135 MILIONA EVRA U RUMU Vučić pozvao građane: Doveli smo 12 fabrika, učestvujte zajedno sa nama
Foto: Alo | Tanjug

ULOŽILI SMO 135 MILIONA EVRA U RUMU Vučić pozvao građane: Doveli smo 12 fabrika, učestvujte zajedno sa nama

18:40 | 24
I DANAS STE MOGLI DA ČUJETE "STRELJAĆEMO VUČIĆA" Predsednik upitao blokadere: Je li to vaš program i plan?
Foto: Alo | Tanjug

I DANAS STE MOGLI DA ČUJETE "STRELJAĆEMO VUČIĆA" Predsednik upitao blokadere: Je li to vaš program i plan?

18:27 | 29
VUČIĆ DOBIO NEOBIČAN POKLON OD GRAĐANA "Ovo nikada u životu nisam video"
Foto: Alo | Tanjug

VUČIĆ DOBIO NEOBIČAN POKLON OD GRAĐANA "Ovo nikada u životu nisam video"

18:14 | 41
račun za struju EPS plaćanje

Povezane vesti

Od 5. maja se menjaju plaćanja u Srbiji: Evo šta bi trebalo da znate
Foto: Milan Petrovics / Shutterstock.com
banke spremne

Od 5. maja se menjaju plaćanja u Srbiji: Evo šta bi trebalo da znate

18:48 | 0
RAČUN ZA STRUJU MOŽETE PREPOLOVITI UZ JEDNU PROMENU U KUĆI Većina Srba ovo potpuno zanemaruje
Foto: Shutterstock | Foto: Shutterstock
Gde nam struja "curi"

RAČUN ZA STRUJU MOŽETE PREPOLOVITI UZ JEDNU PROMENU U KUĆI Većina Srba ovo potpuno zanemaruje

13:45 | 0
TRI PUTA MANJI RAČUNI ZA STRUJU! Uštedite na hiljade dinara svakog meseca uz ovaj trik
Foto: Alo | Alo/M.L.
novac

TRI PUTA MANJI RAČUNI ZA STRUJU! Uštedite na hiljade dinara svakog meseca uz ovaj trik

10:54 | 0
KOLIKO DUGO ČUVATI RAČUNE ZA STRUJU, INFOSTAN I KOMUNALIJE? Plaćeni obračuni pod lupom, a evo šta morate znati pre nego što ostanete "bez mesta" u kući!
Shutterstock
ČUVAJTE PODATKE!

KOLIKO DUGO ČUVATI RAČUNE ZA STRUJU, INFOSTAN I KOMUNALIJE? Plaćeni obračuni pod lupom, a evo šta morate znati pre nego što ostanete "bez mesta" u kući!

14:50 | 0
TRIK KOJI UBRZAVA SUŠENJE VEŠA Ne samo što će brzo biti suv, već ćete i smanjiti račun za struju
Foto: Shutterstock | Foto: Shutterstock
Isprobajte, radi!

TRIK KOJI UBRZAVA SUŠENJE VEŠA Ne samo što će brzo biti suv, već ćete i smanjiti račun za struju

10:30 | 0
Komentari (0)

Društvo

Čovek pred svaki Đurđevdan veže jagnje ili ovcu na kanapu, i... Mreže se usijale zbog slika, Srbija se podelila
Društvene mreže

Čovek pred svaki Đurđevdan veže jagnje ili ovcu na kanapu, i... Mreže se usijale zbog slika, Srbija se podelila

13:07 | 0
Preokret posle paklenog dana: RHMZ objavio šta nas sutra čeka s vremenom
Ai ilustracija

Preokret posle paklenog dana: RHMZ objavio šta nas sutra čeka s vremenom

12:39 | 0
Struja u Evropi ponovo poskupljuje: Razlike ogromne, evo gde je najskuplja, a gde najjeftinija
Foto: Shutterstock

Struja u Evropi ponovo poskupljuje: Razlike ogromne, evo gde je najskuplja, a gde najjeftinija

11:53 | 0
Zemljotres u Somboru odjeknuo u medijima, sličan je zabeležen pre više od 100 godina!
Foto: Alo | Foto: Alo/ilustracija

Zemljotres u Somboru odjeknuo u medijima, sličan je zabeležen pre više od 100 godina!

11:43 | 0
Beograd na vodi se širi: Grade se stambene zgrade, evo šta će biti sa halama Sajma
Foto: Shutterstock/ mladen.coko

Beograd na vodi se širi: Grade se stambene zgrade, evo šta će biti sa halama Sajma

11:36 | 0
Kakav vremenski preokret! Pljuskovi, grmljavina i pesak iz Sahare - spremite se!
Tanjug/VLADIMIR ŠPORČIĆ

Kakav vremenski preokret! Pljuskovi, grmljavina i pesak iz Sahare - spremite se!

11:25 | 0
Ističe rok za prijave za beogradske predškolske ustanove: Konačne rang-liste krajem juna

Ističe rok za prijave za beogradske predškolske ustanove: Konačne rang-liste krajem juna

11:12 | 0
Šok na pijacama! Kilogram borovnica dosegao cenu i do 2200 dinara - evo i zašto
Foto: Shutterstock | Shutterstock

Šok na pijacama! Kilogram borovnica dosegao cenu i do 2200 dinara - evo i zašto

10:59 | 0
"Đurđevdan je za nas najvažniji dan u godini": Prelepa slika iz crkve na Ljubić brdu, roditelji sa decom došli da preseku slavski kolač (FOTO)
Foto: RINA

"Đurđevdan je za nas najvažniji dan u godini": Prelepa slika iz crkve na Ljubić brdu, roditelji sa decom došli da preseku slavski kolač (FOTO)

10:54 | 0
Zemljotres ponovo pogodio Srbiju! Četvrti po redu na istom mestu (FOTO)
Foto: Shutterstock | Shutterstock

Zemljotres ponovo pogodio Srbiju! Četvrti po redu na istom mestu (FOTO)

09:18 | 0

Najnovije

Društvo

Najčitanije

0min

Čovek pred svaki Đurđevdan veže jagnje ili ovcu na kanapu, i... Mreže se usijale zbog slika, Srbija se podelila

6min

Ako im ne valja Mijatović... Zvezdan Terzić potkačio Partizan

6min

Vučić najavio kraj za bahate funkcionere: "Znaš ti ko sam ja" odlazi u prošlost

7min

Tuga u domu Mileta Kitića: Oglasile se Marta i Elena! (FOTO)

7min

I posle pola veka radi kao nov: Ovaj uređaj je imao svaki dom u staroj Jugoslaviji - koja nostalgija!

0min

Čovek pred svaki Đurđevdan veže jagnje ili ovcu na kanapu, i... Mreže se usijale zbog slika, Srbija se podelila

28min

Preokret posle paklenog dana: RHMZ objavio šta nas sutra čeka s vremenom

1H

Struja u Evropi ponovo poskupljuje: Razlike ogromne, evo gde je najskuplja, a gde najjeftinija

1H

Zemljotres u Somboru odjeknuo u medijima, sličan je zabeležen pre više od 100 godina!

1H

Beograd na vodi se širi: Grade se stambene zgrade, evo šta će biti sa halama Sajma

20H

Umro drugi sin influenserke Bojane Mutić: Prvog nasledinka (12) nedavno izgubila

18H

Ambasada Kine reagovala zbog laži u "Utisku nedelje": Pozivamo da prestanu sa širenjem netačnih informacija

15H

"Imamo snimak razgovora policijskog komandanta za 15. mart" Vučić otkrio: Sprečili smo scenario haosa!

22H

Ubijen član porodice poznatog pevača: "Slomio si mi srce, brate moj, počivaj u miru"

13H

Evo od čega boluje Zorica Brunclik: Lekari bili prinuđeni da sve priznaju!

Vidi sve

Dnevni horoskop

Vidi sve

Vremenska prognoza

Galerije

Tramp je odustao! Bela kuća veruje da se bliži kraj rata sa Iranom
Prinstcreen/Ai ilustracija

UŽIVOTramp je odustao! Bela kuća veruje da se bliži kraj rata sa Iranom

Rusi udarili na Odesu i Sumsu oblast: U strašnim napadima povređeno i dete
Alexander Polegenko / Zuma Press / Profimedia

Rusi udarili na Odesu i Sumsu oblast: U strašnim napadima povređeno i dete

"Kupila sam Audi TT od prvog honorara" Breskvica o poslovima pre pevačke karijere
Foto: Alo | Alo

"Kupila sam Audi TT od prvog honorara" Breskvica o poslovima pre pevačke karijere

"Neke priče nisu za naslovnu stranu" Bojana Lazić za Alo! o prazniku rada i putu do slave
Privatna arhiva

"Neke priče nisu za naslovnu stranu" Bojana Lazić za Alo! o prazniku rada i putu do slave

Blokaderi zaratili zbog Žakline! Leti perje oko ulaska u politiku lažne Hajdinove unuke  
Foto: Alo | Alo
Štampano izdanje

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,03 117,38 117,73
USD USD 100,2 100,5 100,8
CAD CAD 73,52 73,74 73,96
AUD AUD 71,64 71,85 72,07
GBP GBP 135,42 135,83 136,24
CHF CHF 127,68 128,06 128,45

Anketa

Da li se pridržavate posta?

Rezultati