-Naši ronioci, raspoređeni u tri ronilačka tima, i danas su intenzivno pretraživali dno jezera, ali potraga za sada nije dala rezultate- saopštio je za Portal RTV Podgorica Danilo Mijajlović iz Regionalnog ronilačkog centra Bijela.

- Timovi, uz upotrebu ronilica, pokrivaju veliku površinu pod vodom, međutim, vidljivost u jezeru je izuzetno loša, što dodatno otežava rad na terenu. S obzirom na to da je zona pretrage veoma široka, usled jezerskih struja i talasa koji su bili prisutni na dan nesreće, u akciju su uključene i druge nadležne službe - kazao je Mijajlović.

On je rekao da u potrazi učestvuju Služba zaštite i spašavanja Glavnog grada, kao i Uprava pomorske sigurnosti, sa svojim plovilima, dok se u operaciji koristi i dron radi dodatnog pregleda terena.

Podsećamo, pre tri dana u Zeti na Plavničkom kanalu dogodila se nesreća u kojoj je poginula jedna osoba, druga povređena, a treća nestala.