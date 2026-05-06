Da se tradicija prenosi sa kolena na koleno, a stari običaji poštuju najbolje pokazuje i to što je veliki broj roditelja na današnji sveti dan u crkvu poveo i svoje mališane.

- Iako su deca još uvek mala, trudimo se da im usadimo tu ljubav prema veri i krsnoj slavi. Za nas je najvažniji dan u godini upravo Đurđevdan, to je dan kada se porodica okuplja oko slavske sveće i kolača i kada namdragi ljudi dolaze u goste - kaže za RINU Dragan Nikolić iz Čačka.

Ove godine slava je u sredu, pa je tako u većini domova na meniju posna trpeza. Iako mnoge domaćice danas u nedo0statku vremena, mnogo toga kupuju, ima i onih koje nisu poklekle pred trendovima i sve same spremaju u toplini svog doma.

- Prvo spremamo slavksi kolač, onda pite, sarme, kolače sitne nekoliko vrsta i torte. Ja sam tako naučila od svoje mame i bake i iako bi možda bilo lakše da većinu toga kupimo, ipak se odlučujemo da mesimo i pavimo nekoliko dana pred slavu. Danas je trpeza naravno posna, ali svakako će biti raznovrsna i bogata - kaže jedna od domaćica koju smo zatekli u porti crkve.

Đurđevdan je jedna od najčešćih slava kod Srba. Prema predanju, ovaj svetitelj je zaštitnik slabih, nemoćnih i onih koji su ugroženi na bilo koji način. Rođen je između 275. i 280. godine u maloazijskoj oblasti Kapadokiji, u bogatoj i uglednoj hrišćanskoj porodici.

Običaji i verovanja

Praznik prati veliki broj narodnih običaja i verovanja, posebno onih vezanih za vreme i rodnu godinu.

Prema starom narodnom verovanju, vreme na Đurđevdan može da nagovesti kakvo će biti leto i kakva godina očekuje domaćine i poljoprivrednike. Veruje se da grmljavina na ovaj praznik nije dobar znak, jer navodno predskazuje lošu i nerodnu godinu, posebno kada je reč o usevima i stoci. U narodu se govorilo da grom na Đurđevdan znači da bi letina mogla da strada.

Ni kiša se ne smatra dobrim znakom. Prema verovanju, padavine na Đurđevdan najavljuju sušnu godinu, dok se vedro i sunčano vreme tumači kao znak plodne i uspešne sezone.

