Usluga e-vrtić na Portalu eUprave biće otvorena do 8. maja ponoći, a do sada je pristiglo 12 hiljada prijava. Preliminarne rang liste biće objavljene 1. juna.

"Ovogodišnji Konkurs za upis dece u predškolske ustanove čiji je osnivač grad Beograd počeo je 8. aprila i završava se u petak. Roditelji mogu da prijave svoju decu isključivo preko portala eUprave, a upisne komisije će svu dokumentaciju nabavljati po službenoj dužnosti. Ovakav način rada ubrzava proceduru konkurisanja, a značajno olakšava prijavu i roditeljima i predškolskim ustanovama", rekla je za Tanjug Aleksandra Čamagić, gradska sekretarka za obrazovanje i dečju zaštitu.

Portal eVrtić biće biće otvoren do ponoći 8. maja i roditelji će do tada imati priliku da da se prijave. Prema rečima Čamagić, ovogodišnji Konkurs protiče u najboljem redu.

"Preliminarne rang liste biće objavljene 1. juna, nakon čega sledi rok za žalbe. Žalbe će moći da se podnesu do 8. juna i to preko portala eUprave", navela je Čamagić.

Upisne komisije će žalbe razmatrati od 15. juna, a po isteku ovih rokova, odnosno krajem juna, biće objavljene i konačne rang-liste.

"Interesovanje je, kao i svake godine, najveće na najmnogoljudnijim opštinama. Ove godine najviše prijava pristiglo je za PU '11. april' na Novom Beogradu, za PU Palilula...", kazala je Čamagić.

Ukupan broj podnetih prijava je oko 12 hiljada, međutim, smatra Čamagić, očekuje se veći broj do završetka konkursa.

"Mališani primljeni po ovom Konkursu krenuće u vrtiće od septembra meseca, a biće raspoređeni u jaslene i vrtićke grupe", istakla je Čamagić.