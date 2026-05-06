Zamenik direktora "Beograda na vodi" Aleksandar Trifunović rekao je da se Beograd na vodi uređuje i širi ka Adi Ciganliji kao i da će biti izgrađene stambene zgrade, vrtić, škola, a stara pošta rekonstruisana.

"Taj deo projekta smo nazvali Marina. Projekat sadrži dominantan stambeni deo, od ukupno 18 novih stambenih zgrada. Mi smo sada izgradili dva kilometra promenade, od Brankovog mosta zaključno sa starim Železničkim mostom koji pretvaramo u pešački. A od te tačke do Ade Ciganlije ima još 2,4 kilometra Savske promenade, koju ćemo takođe razviti u ovom duhu kao što smo razvijali i prethodni deo. S tim što će biti malo više zelenila", rekao je Trifunović za RTS.

Na prostoru gde se trenutno nalazi Sajam, između ostalog, planirana je izgradnja višespratnice od 120 metara, koja će, kako kažu izvođači, biti novi simbol grada.

Šta se gradi na mestu sarih hala

Trifunović je naveo da su planovi za Halu 1 poznati, dok se za preostale dve uskoro raspisuje konkurs. Na tom prostoru se planira izgradnja škole i vrtića, a hale 1, 2 i 3 biće sačuvane.

Sada je poznato samo šta će se naći u najvećoj, a za hale 2 i 3 to će biti definisano arhitektonskim javnim konkursom, koji će biti uskoro raspisan.

Šta će biti sa Halom 1

"Što se tiče Hale 1, to impozantno arhitektonsko delo će se rekonstruisati u potpunosti. Unutrašnji deo se rekonstruiše, tu se prave tri nezavisne celine - jedna će biti opera sa nekih 1.500 mesta, drugi deo je scena za kabare, treći je za pozorište i te tri nezavisne celine će biti postavljene unutar Hale, između njih će biti, kao i na samim krovovima, restorani i kafići", dodao je Trifunović.

Pored stambeno-poslovnih objekata parkova, ispred Hale 1 planirana je izgradnja marine sa 110 vezova. Na novobeogradskoj strani, između budućeg pešačkog mosta i Gazele, planirano je postavljanje panoramskog točka, nova gradska i turistička atrakcija.

Kada je reč o trenutnim radovima, u toku je rekonstrukcija stare pošte, u kojoj će se naći arheološki muzej i dve pozorišne scene. Uskoro bi trebalo da počne i rekonstrukcija nekadašnje fabrike hartije Milana Vape na Bulevaru vojvode Mišića, gde će biti preseljen Muzej Nikole Tesle.

Šta će sve biti izgrađeno

U Beogradu na vodi do sada su izgrađene 34 stambene zgrade, osnovna škola, vrtić.

"Paralelno sa tim, izgradnja je u toku na još 18 stambenih zgrada i to je negde oko 3.000 stanova u tih 18 zgrada. Tako da, uzimajući sve to u obzir, pre neki dan smo prodali 10.000 stanova", rekao je Trifunović.

Beograd na vodi je jedan od najznačajnijih urbanih razvojnih projekata u regionu, a njegovo dalje širenje prema Adi Ciganliji koje je u planu, dodatno će promeniti izgled savskog priobalja.

Na 41. spratu Kule Beograd 23. aprila otvoren je vidikovac, koji nudi panoramu od 360 stepeni. Sa vidikovca se može videti ušće Save u Dunav, zatim Kalemegdanska tvrđava, Hram Svetog Save, Avalski toranj, novobeogradski blokovi. Tokom vikenda je prodato 4.000 ulaznica. Vidikovac je otvoren svakog dana od 10 sati do 22 sata.