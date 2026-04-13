Nakon uskršnjih praznika, na putevima širom zemlje danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, posebno u popodnevnim i večernjim satima, saopštilo je Putevi Srbije.

Kako se navodi, najveće gužve očekuju se na autoputevima i glavnim putnim pravcima, usled povratka građana sa prazničnih putovanja. Nadležni ističu da su sve ekipe na terenu i da je rad na naplatnim stanicama dodatno pojačan kako bi se smanjila zadržavanja.

U cilju bržeg protoka vozila, povećan je broj inkasanata, a svi kanali za naplatu putarine funkcionišu neprekidno, 24 sata dnevno. Ipak, i pored preduzetih mera, vozači treba da računaju na moguće usporeno kretanje i formiranje kolona, naročito na frekventnim deonicama.

Iz ovog javnog preduzeća posebno preporučuju korišćenje elektronske naplate putarine, odnosno sistema „Toll4All“, koji omogućava prolazak kroz naplatne rampe bez zaustavljanja i važi u više zemalja региона.

Nadležni apeluju na sve učesnike u saobraćaju da voze oprezno, poštuju signalizaciju i prilagode brzinu uslovima na putu, kako bi se izbegle nezgode u periodu pojačanog saobraćaja.

Detaljne informacije o stanju na putevima dostupne su u realnom vremenu putem zvaničnih kanala Putevi Srbije.

