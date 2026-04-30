Na poligonu „Pasuljanske livade“ realizovana su taktička uvežbavanja i bojeva gađanja artiljerijskih jedinica Vojske Srbije, u okviru ciklusa intenzivne obuke, saopštilo je Ministarstvo odbrane.
Gađanja i uvežbavanje u realnim uslovima
U aktivnostima su učestvovali divizioni iz sastava brigada Kopnene vojske, a obuka je sprovedena sa ciljem unapređenja borbene gotovosti i osposobljenosti za pružanje vatrene podrške u operacijama.
Dejstvovalo se po ciljevima na različitim daljinama iz modernizovanih samohodnih haubica 122 mm i vučnih top-haubica 152 mm.
Simulacija borbenih situacija
Tokom vežbe, jedinice su radile u uslovima koji simuliraju realne borbene scenarije, uključujući marš, zauzimanje vatrenih položaja, pripremu i izvršenje gađanja, kao i napuštanje pozicija uz primenu maskiranja i zaštite od izviđanja iz vazduha.
Proveravana su i znanja o pravilnoj upotrebi artiljerijskih sistema i taktici delovanja na savremenom bojištu.
Visok nivo spremnosti
Prema rezultatima vežbe, profesionalni sastav i jedinice pokazali su visok nivo osposobljenosti za izvršavanje zadataka, navodi se u saopštenju.
Kontinuirana obuka, taktička uvežbavanja i bojeva gađanja ostaju ključni segment održavanja borbene spremnosti i efikasnosti artiljerijskih jedinica.
