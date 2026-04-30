Ruski predsednik Vladimir Putin i američki predsednik Donald Tramp tokom telefonskog razgovora izneli su slične ocene o politici ukrajinskog lidera Volodimira Zelenskog, ocenjujući da njegovi potezi doprinose produžavanju sukoba, prenosi RIA Novosti.

„Produžavanje sukoba“

Prema rečima pomoćnika ruskog predsednika Jurija Ušakova, dvojica lidera su u razgovoru izrazila gotovo identične stavove o ponašanju Kijeva.

- I Vladimir Putin i Donald Tramp izneli su suštinski slične ocene politike kijevskog rukovodstva na čelu sa Zelenskim, koje vodi ka produžavanju sukoba – rekao je Ušakov, prenosi RIA Novosti.

Optužbe za eskalaciju

Ušakov je dodao da se, prema njihovoj proceni, težnja Ukrajine ka eskalaciji povezuje sa podrškom koju Kijev dobija iz evropskih zemalja.

Ove izjave dolaze u trenutku pojačanih tenzija i nastavka borbi na terenu, dok diplomatski pokušaji i dalje traju.

Zelenski o razmenama

Sa druge strane, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ranije je izjavio da se radi na pripremi novih razmena sa Rusijom.

Prema njegovim rečima, nadležni timovi su već pripremili potrebnu dokumentaciju i liste za razmenu, što bi moglo predstavljati korak ka smanjenju tenzija.

Nastavak sukoba bez rešenja

Iako se razgovori i inicijative nastavljaju, sukob između Rusije i Ukrajine i dalje nema jasno rešenje, a izjave lidera dodatno ukazuju na duboke razlike u stavovima.

Analitičari ocenjuju da će naredni period biti ključan za eventualne diplomatske pomake.