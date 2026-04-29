Al Paćino je bio vidno rasoložen i u društvu bliskih ljudi slavio rođendan.

Ovaj spontani trenutak oduševio je fanove, koji su u komentarima isticali koliko je inspirativno videti velikog glumca u tako vedrom izdanju. Mnogi su primetili da je upravo ta energija i harizma ono što ga decenijama drži na samom vrhu.

Snimak plesa ne prestaje da se deli društvenim mržama, a mnogi ga nazivaju jednim od najšarmantnijih viralnih trenutaka godine.

Inače, Al Paćino je nedavno iskreno priznao da je u ranoj fazi produkcije verovao da će film Kum biti „najgori film ikada snimljen” i da bi mogao da mu uništi karijeru.

Tokom snimanja početne scene venčanja, on i Dajana Kiton bili su toliko nesigurni u projekat da su nakon dana na setu otišli u Njujork i zajedno se napili, uvereni da film neće uspeti. U isto vreme, studio je čak razmatrao da ga zameni jer nisu bili zadovoljni njegovim prikazom Majkla Korleonea.

Međutim, situacija se promenila nakon čuvene scene u restoranu, u kojoj Majkl ubija Soloca i Maklaskija. Ta scena je ubedila producente da Paćino ostane u filmu, a njegov nastup kasnije je postao legendaran.

Iako je u početku sumnjao u projekat, Kum je na kraju postao ogroman uspeh i lansirao Paćina među holivudske legende.

Film je danas rangiran kao jedan od najboljih svih vremena, osvojio je tri Oskara, uključujući za najbolji film i najbolji scenario, a posebno se ističe režija, atmosfera i muzika, piše Mirror.