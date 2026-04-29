Alo! je prethodne nedelje pisao o neobičnom momentu u igri "Skočko" koji je zaštitni znak kviza "Slagalica".

U pre toga neviđenom potezu, on je za svih šest pokušaja iskoristio kombinaciju od četiri trefa.

Sada, Leon Filip je otkrio zbog čega je nastavio da dominira - sa četiri pika u svih šest pokušaja.

Kako je rekao, njemu ta igra baš i ne ide, a ovim potezom želi da rivalu bude gotovo nemoguće da da tačnu kombinaciju.

U razgovoru sa voditeljkom "Slagalice", Leon Filip je ocenio sopstvenu igru kao "katastrofalnu", jer je u tri igre osvojio nula poena.

Ipak, semafor pokazuje odličan ukupan rezultat i taktiku "zbuni protivnika" koja do sada prolazi.

