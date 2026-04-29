Takmičar TV Slagalica Leon Filip Barić Orehovec, čiji su neobični potezi u igri „Skočko“ privukli veliku pažnju na društvenim mrežama, plasirao se u finale 197. ciklusa ovog popularnog kviza.

Njegov neuobičajen pristup — da u igri „Skočko“ uporno ponavlja „četiri trefa“, iako nije imao nijedan pogođen simbol — postao je viralan tek nakon drugog četvrtfinalnog meča. Na tu situaciju čak ni voditeljka kviza Milica Gacin nije odmah znala kako da reaguje.

U polufinalu protiv Marka Budiše, Leon Filip je ponovo primenio istu „strategiju“, uz objašnjenje da je to njegov način igre. Tada je dodao i da igru „Moj broj“ i „Skočko“ gotovo nikada ne prati kod kuće, kao i da se ni u igri sa slovima ne snalazi najbolje.

Ipak, ostao je pri svom pristupu, navodeći da neće odustati od „strategije“, jer je, kako je rekao, to njegovo „drugo poluvreme“.

Na kraju je ostvario ubedljivu pobedu i plasman u finale, uz samoironičnu opasku da je verovatno „jedini takmičar koji je u finale ušao sa tri nule“ u pomenutim igrama.