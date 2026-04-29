Iako deluje nezamislivo da neko pokuša da prevari u kvizu Slagalica, takav slučaj se zaista dogodio – i to pred milionskim auditorijumom.

Ovaj popularni kviz godinama važi za jedan od najgledanijih u Srbiji, a u njemu učestvuju izuzetno spremni takmičari. Ipak, uprkos strogim pravilima, zabeležen je jedan pokušaj „snalaženja“ koji nije prošao nezapaženo.

Neobična situacija u studiju

Incident se dogodio 2017. godine, tokom jedne epizode, kada su se u igri našli Emil Ikonić i Željko Vasić. Do igre „Moj broj“, Ikonić je imao veliku prednost, dok njegov protivnik nije uspeo da osvoji poene.

Tokom rešavanja zadatka, bilo je primetno da Ikonić često gleda u monitor i računa „u hodu“, a ne samo na papiru. Kada je došlo vreme za prijavu rešenja, situacija je postala još sumnjivija.

Trenutak koji je sve razotkrio

Dok je diktirao rešenje, takmičar je pravio pauze i delovalo je kao da tek tada računa. U jednom trenutku pokušao je da izbriše jedan od brojeva koje je već naveo, što pravila igre ne dozvoljavaju.

Voditeljka Marija Veljković odmah je reagovala i jasno stavila do znanja da takva intervencija nije moguća.

„Ne možemo to da priznamo“, rekla je, čime je praktično sankcionisala pokušaj koji je mnoge gledaoce i nasmejao.

Jedan od retkih pokušaja varanja

Ovaj događaj ostao je upamćen kao jedan od retkih pokušaja „varanja“ u ovom kvizu. Iako bez većih posledica, pokazao je koliko se pravila strogo poštuju i koliko se pažljivo prati svaki potez takmičara.

Na kraju, sve se završilo kao zanimljiva anegdota – ali i podsetnik da se u „Slagalici“ ipak ne može proći na prečicu.