Sinoćnji kviz "Slagalica" na RTS-u bio je poprište kontroverze, kada je jedan od takmičara odlučio da u igri "Skočko" svih šest pokušaja odigra sa četiri trefa.

Ovaj detalj brzo se proširio društvenim mrežama, pa je počela jaka rasprava o tome da li tamičar uopšte poznaje koncept igre, i da li je potez zapravo genijalan - zato što je na ovaj način u potpunosti onemogućio protivnika da napravi informisan pokušaj i pogodi kombinaciju.

Kako se vidi na slici, borba je bila izjednačena - takmičari su imali približan broj poena, a u ovoj igri ni jedan nije dobio poene.

Igra "Skočko" je inače jedna od lakših u kvizu i u većini slučajeva, takmičar koji igra prvi uspeva da pronađe tačnu kombinaciju.

