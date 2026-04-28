Prema biometeorološkoj prognozi Republički hidrometeorološki zavod Srbije, vremenske prilike u sredu mogu nepovoljno uticati na zdravlje, posebno kod osetljivih grupa stanovništva.

Očekivane biometeorološke prilike mogu izazvati pojačanje tegoba kod hroničnih bolesnika. Poseban oprez savetuje se osobama sa cerebrovaskularnim i disajnim oboljenjima, kao i onima koji imaju srčane probleme, jer promene vremena dodatno opterećuju organizam.

Kod meteoropata se mogu javiti neprijatne reakcije poput glavobolje, reumatskih bolova i neraspoloženja, što je česta posledica nestabilnih vremenskih uslova i promena atmosferskog pritiska.

Stručnjaci upozoravaju i na potrebu povećane pažnje u saobraćaju, jer lošiji vremenski uslovi i smanjena koncentracija mogu uticati na bezbednost svih učesnika.

Saveti za građane uključuju više odmora, izbegavanje stresa i redovno uzimanje terapije, kako bi se ublažili negativni efekti vremena na zdravlje.

