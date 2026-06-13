U toku su završni radovi na povezivanju auto-puteva Miloš Veliki i Moravskog koridora kod Čačka, zbog čega će u narednih desetak dana važiti značajne izmene u saobraćaju.

Od 16. juna u 6 časova, pa najranije do 26. juna, biće zatvorena denivelisana raskrsnica Preljina (Čačak-Sever), što znači da naplatna stanica Preljina neće raditi, pa neće biti moguće ni uključenje ni isključenje sa auto-puta „Miloš Veliki“ na toj lokaciji.

Po završetku ovih radova očekuje se puštanje u saobraćaj deonice Preljina – Adrani, koja predstavlja zapadni deo Moravskog koridora.

Kuda prolazi nova saobraćajnica?

Trasa počinje kod petlje Preljina, gde se ukršta sa auto-putem „Miloš Veliki“, a zatim prolazi kroz područje između Čačka i Kraljeva, pored naselja:

Preljina

Mrčajevci

Katrga

Samaila

Adrani, severno od Kraljeva

Na ovoj deonici predviđene su petlje Preljina, Mrčajevci i Kraljevo zapad (Adrani).

Ukupna dužina deonice iznosi oko 30 kilometara.

Kada se očekuje otvaranje?

Prema poslednjim najavama, deonica Preljina – Adrani trebalo bi da bude puštena u saobraćaj tokom juna ili jula 2026. godine.

Po njenom otvaranju, putovanje od Čačka do Kraljeva trajaće svega 15 do 20 minuta, a Kraljevo će dobiti direktnu vezu sa auto-putem „Miloš Veliki“, Beogradom i zapadnom Srbijom.

Završetak kompletne trase Moravskog koridora, od Preljine do Pojata, trenutno je planiran do septembra 2026. godine.